Гроб с ветераном ВОВ пришлось переправлять на лодке из-за отсутствия моста

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В селе Новоуйка Омской области из-за отсутствия моста гроб с телом ветерана ВОВ пришлось переправлять на лодке. Об этом пишет bk55.ru.
Гроб с покойным россиянином водрузили на лодку. Аналогичным способом переправлялись на другой берег люди, желающие проводить ветерана в последний путь.
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Диана Аванесян