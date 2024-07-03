Гроб с ветераном ВОВ пришлось переправлять на лодке из-за отсутствия моста

Женщина 1958 года рождения заблудилась во время сбора ягод в лесу у деревни Мощаницы городского округа Коломна. Поняв, что она не может самостоятельно найти дорогу домой, женщина обратилась в службу спасения, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.