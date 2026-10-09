Сбер призвал оценивать семейную ипотеку с учетом возможной потери дохода

09 октября 2026, 08:40

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Директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи предупредил, что льготная ставка по семейной ипотеке не гарантирует комфортную финансовую нагрузку на весь срок кредита. Серьезные проблемы для бюджета могут возникнуть при болезни или потере заработка одним из заемщиков.