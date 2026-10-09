Сбер призвал оценивать семейную ипотеку с учетом возможной потери дохода
Директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи предупредил, что льготная ставка по семейной ипотеке не гарантирует комфортную финансовую нагрузку на весь срок кредита. Серьезные проблемы для бюджета могут возникнуть при болезни или потере заработка одним из заемщиков.
В беседе с «Газетой.Ru» Лейпи напомнил, что с октября условия программы зависят от региона и числа детей. Семьи с четырьмя детьми в отдельных регионах получают ипотеку под 4% годовых. При наличии пяти и более детей ставка составляет 2%.
По словам представителя «Домклик», платеж по кредиту нужно рассчитывать с учетом всех обязательных расходов семьи. В бюджете необходимо оставить запас на питание, учебу детей, медицинские услуги и другие нужды.
Исполнительный директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Сергей Скороходов посоветовал заранее подумать о страховании жизни и здоровья. При страховом случае компания способна закрыть часть ипотечного долга или полностью погасить его — в пределах условий полиса.
Скороходов рекомендовал не ориентироваться лишь на стоимость страховки. Перед покупкой полиса стоит проверить список рисков, размер компенсации по остатку кредита и исключения из покрытия. Среди ключевых условий эксперт назвал выплаты в случае смерти заемщика или установления инвалидности.
При выборе страховой компании можно изучить статистику выплат, добавил он. В качестве ориентира заемщикам доступен ежеквартальный рейтинг страховщиков, который публикует Сбер.
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