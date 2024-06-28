Приставы приостановили производство по взысканию долгов Алексея Навального*

Фото: РИА Новости/ Пресс-служба Мосгорсуда
Глава ФССП Дмитрий Аристов заявил, что Федеральная служба судебных приставов приостановила производство по принудительному взысканию долгов Алексея Навального*. Об этом пишет «Интерфакс».
Уточняется, что производство остановлено до решения вопроса с правопреемником Навального*. В настоящее время ведомство не получало судебного решения о процессуальном правопреемстве.
После этого судебные приставы произведут замену должника. Примечательно, что Аристов не назвал сумму долгов Навального*.
Напомним, Алексей Навальный* умер в исправительной колонии №3 16 февраля текущего года. С 2021 года Навальный* находился под стражей, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный.
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После этого судебные приставы произведут замену должника. Примечательно, что Аристов не назвал сумму долгов Навального*.
Напомним, Алексей Навальный* умер в исправительной колонии №3 16 февраля текущего года. С 2021 года Навальный* находился под стражей, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный.
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Екатерина Коршунова