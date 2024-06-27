Стороннику Навального по делу о «расчлененке» вынесли приговор

Фото: istock / Vladimir Cetinski
Стороннику Алексея Навального Георгию Щербаченко по делу о покушении на сбыт наркотиков и жестоком убийстве несовершеннолетней девушки в Рязани вынесли приговор с участием присяжных заседателей. Об этом сказано на сайте Рязанского областного суда.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в январе 2021 года в Рязани пропала 16-летняя Екатерина Муравьева. Следствие установило, что девушка была убита наркозависимым студентом Щербаченко, который заподозрил девочку в краже его наркотических веществ. После расправы мужчина расчленил тело Екатерины и выкинул останки в мусорные баки.
Также следствие уверено, что парень являлся сторонником Навального и посещал митинги в его поддержку, где несколько раз был задержан, в частности 23 января и 31 января 2021 года.
По сведеньям источника, суд приговорил Щербаченко за покушение на сбыт наркотиков и убийство к 16 годам лишения свободы.
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Также следствие уверено, что парень являлся сторонником Навального и посещал митинги в его поддержку, где несколько раз был задержан, в частности 23 января и 31 января 2021 года.
По сведеньям источника, суд приговорил Щербаченко за покушение на сбыт наркотиков и убийство к 16 годам лишения свободы.
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Алина Юрчак