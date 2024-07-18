Приставы требуют изъять бывший офис «Югры» из-за долгов Хотина

Судебные приставы передали в собственность государства три бизнес-центра, принадлежавших банкиру Алексею Хотину. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП РФ.

«В рамках этого процесса были проведены исполнительные действия по передаче на ответственное хранение трёх бизнес-центров в Москве: «Таволга», Silver Stone и Loft Ville. Также ранее началась передача государству других объектов, принадлежащих Хотину, таких как гостиница Four Seasons Hotel Moscow, торговая галерея «Модный сезон», торговый центр и бизнес-центр «Черемушки», а также бизнес-центр «Агат», — сообщили в РБК.











Замоскворецкий суд столицы по иску Генпрокуратуры взыскал с Хотина, как бенефициара «Русь-Ойла», более 192 миллионов рублей за неуплату налогов в пользу РФ. Кроме того, в доход государства были обращены акции и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний «Русь-Ойл».





Бывший владелец лопнувшего банка «Югра» был также осуждён на 9 лет колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. Суд постановил взыскать солидарно со всех фигурантов более 17 миллиардов рублей по иску Агентства по страхованию вкладов.