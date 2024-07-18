UNILAD: судимого за педофилию участника Олимпиады поселят отдельно от спортсменов

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Ранее судимого за педофилию нидерландца, которого допустили до Олимпийских игр-2024 в Париже, поселят отдельно от остальных спортсменов. Об этом со ссылкой на британское издание UNILAD пишет RT. Такое решение для спокойствия других участников соревнований принял нидерландский олимпийский комитет, говорится в сообщении.
По данным издания, 10 лет назад Стивена ван де Вельде приговорили к 4 годам колонии за изнасилование 12-летней девочки, а в этом году его отобрали в команду Нидерландов по пляжному волейболу.
Сообщается, что нидерландский олимпийский комитет решил «принять дополнительные меры» в отношении Де Вальдо, поселив его отдельно, чтобы «обеспечить спокойствие остальных участников» Олимпиады-2024.
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