Раскрыта причина смерти российского хирурга, ставшего свидетелем изнасилования в Таиланде

16 января 2026, 16:37

Mash: российский хирург покончил с собой в Таиланде из-за преследователей

Фото: iStock/FlyMint Agency

Российский хирург Тимофей Б., ставший свидетелем изнасилования девушки в Таиланде, покончил с собой, пытаясь скрыться от преследователей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.