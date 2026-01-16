Раскрыта причина смерти российского хирурга, ставшего свидетелем изнасилования в Таиланде
Российский хирург Тимофей Б., ставший свидетелем изнасилования девушки в Таиланде, покончил с собой, пытаясь скрыться от преследователей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По словам матери мужчины, он жаловался на подозрительных людей, которые «ходили за ним по пятам». Камеры зафиксировали момент, когда Тимофей находился на высоте около 56 метров. Позже его тело нашли с множественными переломами конечностей.
Сначала семье сказали, что мужчина упал с кровати, а затем выдали заключение о смерти с черепно-мозговой травмой. Потом причиной трагедии внезапно назвали суицид, не указав в документах характерных для этого травм.
