Стая собак отгрызла россиянину часть ноги
Житель Татарстана лишился части ноги после нападения стаи собак. Об этом сообщает kp.ru.
В тот день 44-летний пострадавший работал на полигоне недалеко от деревни Сарсаз-Бли. После произошедшего его обнаружили около одного из контейнеров. У мужчины была сильно травмирована нога – стопа «буквально висела на лоскуте кожи».
В больнице Нижнекамска врачам, помимо стопы, пришлось ампутировать другую часть ноги. Несколько недель пациент провел в реанимации. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту нападения собак возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о халатности. В итоге ответственных за отлов животных привлекли к ответственности.
Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что работодатель не оформил с мужчиной трудовой договор. Ему вынесли представление.
