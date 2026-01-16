Стали известны подробности убийства российской туристки на Гоа
Убийцей российской туристки на Гоа оказался 3D-аниматор. Подробности трагедии приводит телеграм-канал SHOT.
Накануне вечером Алексей, находясь под воздействием запрещенных веществ, пришел в гости к своей подруге — 37-летней Елене — в городе Арамболь. Он заметил, как та переписывается с другим мужчиной — гражданским мужем из Крыма.
Тогда Алексей устроил сцену ревности и зарезал Елену. Сразу после содеянного он спустился в кафе, а затем вернулся в квартиру, переоделся в леопардовые лосины и лег рядом с телом женщины.
Соседи, услышавшие крики, вызвали полицию. Мужчина не попытался скрыться и остался на месте преступления. Прибывшие стражи порядка задержали его.
Известно, что жертва была знакома с убийцей более года и должна была вернуться в Россию на следующей неделе.
