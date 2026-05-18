В Госдуме рассказали, кто может получить компенсацию по старым вкладам

18 мая 2026, 08:36

РИА Новости: компенсацию по вкладам могут получить граждане старше 1991 года

Право на компенсацию по старым вкладам, не закрытым до конца декабря 1991 года, имеют родившиеся до указанного года граждане России, а также их наследники. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев.