В Госдуме рассказали, кто может получить компенсацию по старым вкладам
Право на компенсацию по старым вкладам, не закрытым до конца декабря 1991 года, имеют родившиеся до указанного года граждане России, а также их наследники. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
По его словам, государство предоставляет компенсации по старым вкладам. Право на получение компенсации имеют граждане России, родившиеся до 1 января 1992 года, а также их наследники. Основное условие — вклад должен был оставаться активным на 20 июня 1991 года и быть не закрытым до конца декабря того же года, пояснил Свищев.
Он отметил, что сумма компенсации определяется по простой формуле: остаток на вкладе на 20 июня 1991 года умножается на возрастной коэффициент и коэффициент срока хранения. Согласно заверению парламентария, один рубль 1991 года эквивалентен одному рублю 2026 года. Возрастные коэффициенты установлены законом, а коэффициент срока хранения зависит от даты закрытия вклада.
Свищев подчеркнул, что для получения компенсации необходимо обратиться в любое отделение банка с паспортом и сберегательной книжкой, если она сохранилась. На месте потребуется заполнить заявление. За эту услугу плата не взимается.
Читайте также: