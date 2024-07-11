Синоптик Вильфанд сообщил об аномальных температурных рекордах в Крыму

Предменструальный синдром (ПМС), который якобы делает женщину неадекватной на несколько дней в месяц, стал темой мужских шуток и разговоров. Однако не все так весело и смешно на самом деле, потому что женский организм в течение этого времени испытывает различные изменения и сложности, которые иногда считаются отклонением.