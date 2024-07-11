Синоптик Вильфанд сообщил об аномальных температурных рекордах в Крыму

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Крыму температура продолжает бить рекорды многолетних значений.
«Во многих городах Крыма температурные рекорды превышают многолетние значения», — пояснил в беседе с RT Вильфанд.
А в Кузбассе тем временем стали чаще появляться неаномальные радиационные туманы.
«Туманы бывают разных видов и интенсивности. Самый распространенный – радиационный. Такое название не связано с радиацией или распадом атомов. Так туманы называют из-за радиационного охлаждения земной поверхности. Происходит процесс выхолаживания земли, и при сопутствующих погодных условиях ухудшается видимость», — приводит «Сiбдепо» сообщение Гидрометеоцентра.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на этой рабочей неделе москвичей ожидает прекрасная погода.
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