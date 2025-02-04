Приём заявок на чемпионат «Абилимпикс» в Подмосковье продлили до 7 февраля

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Приём заявок на участие в XI Московском областном конкурсе по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» продлили до 7 февраля включительно, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
«В текущем году перечень компетенций, по которым будет проводиться конкурс, расширен и включает в себя 67 категорий — от электрика, сварщика и мастера по приготовлению пиццы до учителя, программиста, предпринимателя и оператора беспилотника», — отмечается в сообщении.Подать заявку на участие можно онлайн — через электронную форму. Отмечается, что электронная форма автоматически закроется 7 февраля в 23:59.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Центра развития движения «Абилимпикс» в Московской области.
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