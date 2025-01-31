Жителей Подмосковья пригласили на соревнование по спортивной орнитологии

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Зимнее соревнование по спортивной орнитологии будет проходить в России с 10 февраля по 10 марта, жители Подмосковья смогут принять в нём участие в своей территориальной номинации, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«В соревновании будут участвовать команды в составе от двух до пяти человек. В команду может войти любой желающий. Конкурс будет проходить дистанционно в следующем формате: участники команды фотографируют птиц, определяют, что это за вид, и пересылают снимки жюри соревнования. Жюри определит правильность определения вида и подведёт итоги конкурса», — говорится в сообщении.Соревнование будет проводиться в девяти территориальных номинациях, включая столичный регион (Москва и Подмосковье), Дальний Восток, Урал, Сибирь, Поволжье, Северный Кавказ и пр. Кроме того, будет составлен общий рейтинг всех команд.
Подробная информация о соревновании размещена по ссылке.
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