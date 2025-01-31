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Жителей Подмосковья пригласили на соревнование по спортивной орнитологии

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

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Зимнее соревнование по спортивной орнитологии будет проходить в России с 10 февраля по 10 марта, жители Подмосковья смогут принять в нём участие в своей территориальной номинации, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«В соревновании будут участвовать команды в составе от двух до пяти человек. В команду может войти любой желающий. Конкурс будет проходить дистанционно в следующем формате: участники команды фотографируют птиц, определяют, что это за вид, и пересылают снимки жюри соревнования. Жюри определит правильность определения вида и подведёт итоги конкурса», — говорится в сообщении.
Соревнование будет проводиться в девяти территориальных номинациях, включая столичный регион (Москва и Подмосковье), Дальний Восток, Урал, Сибирь, Поволжье, Северный Кавказ и пр. Кроме того, будет составлен общий рейтинг всех команд.



Подробная информация о соревновании размещена по ссылке.

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#экология
Загруженность дорог Московской области утром 31 января достигла три балла
31 января 2025, 09:43

В пятницу утром, 31 января, загруженность дорог в Московской области оценивается в 3 балла, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные проблемы с движением возникают на Ленинградском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Дмитровском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и быть предельно внимательными. Важно придерживаться скоростного режима, держать безопасную дистанцию и избегать резких манёвров, которые могут привести к аварийным ситуациям.

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#пробки
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В Ленинском округе открылась детско-взрослая поликлиника на 1000 посещений в смену
31 января 2025, 09:32

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В жилом комплексе «Пригород Лесное», расположенном в Ленинском городском округе, открылась новая детская и взрослая поликлиника, рассчитанная на 1000 посещений в смену, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Теперь в комфортных условиях медицинская помощь станет доступнее почти для 50 тыс. жителей – это как взрослые, так и и дети. Сформировали команду медицинских специалистов, оснастили поликлинику новейшим медицинским оборудованием. Разделили на отдельные блоки взрослое и детское отделения», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В поликлинике принимают педиатры, терапевты и специалисты узкого профиля: неврологи, хирурги, урологи, офтальмологи, оториноларингологи и другие. Для пациентов с симптомами ОРВИ предусмотрены специальные фильтр-боксы.

В поликлинике имеется современный блок лучевой диагностики, оснащённый рентген-аппаратом, флюорографом, маммографом и стоматологическим рентгеном.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Кроме того, здесь есть блоки функциональной диагностики, физиотерапии и дневной стационар. В детской части здания расположены массажный кабинет, кабинет лечебной физкультуры с душевыми и раздевалками, игровая зона для детей и колясочная для мам с грудными малышами.

Поликлиника находится по адресу: Московская обл., д. Мисайлово, Пригород Лесное,ул.Современников д.1.

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#подмосковье
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Коммунальные службы Московской области приступили к уборке территорий
31 января 2025, 09:19

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В регион пришла аномально тёплая погода для января: в ближайшие дни температура может подняться до +5 градусов. Снег во дворах почти растаял, что говорит о необходимости убрать оставшийся мусор. Городские коммунальные службы начали выполнять работы по уборке придомовых территорий от мусора, расчистке внутриквартальных проездов от снега и очистке газонов и детских площадок от загрязнений, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«За неделю наш инспекторский состав совместно с управляющими организациями и МБУ обошел порядка 3 000 точек в более чем 50 городских округах Подмосковья. Ответственные службы все выявленные недочеты взяли в работу, 92% из них было устранено менее чем за сутки», — сообщил заместитель председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Каждый день около 100 инспекторов Министерства проводят осмотры территорий.

Наибольшее количество недостатков в содержании территорий было обнаружено в Наро-Фоминске, Одинцово, Орехово-Зуево, Балашихе и Егорьевске.

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#подмосковье
#погода
#мусор
#снег
#температура
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В России впервые окрасили пшеницу для экспортных поставок
Россия впервые окрасила предназначенную для экспорта в Марокко пшеницу
31 января 2025, 05:56

Фото: iStock/BitsAndSplits

В России впервые применили технологию колорирования (окрашивания) пшеницы, предназначенной для экспорта. Об этом сообщил Санкт-Петербургский филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса («ЦОК АПК»).
Первая партия зерна весом 28 тысяч тонн, которая будет отправлена в Марокко, была окрашена 28 января в порту Высоцкий, расположенном в Ленинградской области.

Как пояснила технический директор филиала Дарья Батурина, колорирование используется для маркировки зерна, предназначенного для кормовых целей. Это позволяет легко идентифицировать продукт и соблюсти требования стран-импортеров. В данном случае для окрашивания пшеницы был использован краситель Е-142 (зеленый). Он является натуральным и полностью безопасным для здоровья людей и животных.

Ранее «Радио 1» сообщало, что россиянам объяснили отсутствие трех выходных подряд в феврале 2025 года.

Также стало известно, что в смертельной авиакатастрофе в Вашингтоне, которая случилась 30 января 2025 года, погиб бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший за Россию, Азербайджан и США.

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Россиянам объяснили отсутствие трех выходных подряд в феврале
Юрист Владимирова: дополнительный выходной из февраля перенесли на 8 мая
31 января 2025, 04:30

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

В 2025 году День защитника Отечества, который традиционно отмечается 23 февраля, выпадает на воскресенье. Однако россияне не смогут насладиться тремя выходными днями подряд, как это часто бывает в подобных случаях. Об этом сообщила эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова в интервью РИА Новости.
Дополнительный выходной день, который обычно переносится на понедельник (24 февраля), в этом году будет перенесен на 8 мая.

«На праздник День защитника Отечества (23 февраля) длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (воскресенье). Этот день отдыха переносится на май», — пояснила Владимирова.
Такое решение было принято правительством и закреплено в постановлении «О переносе выходных дней на 2025 год».

В результате в феврале россияне отдохнут только в субботу, 22 февраля, и в воскресенье, 23 февраля. Зато в мае жителей страны ждут два продолжительных периода отдыха: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Ранее сообщалось, что в РФ могут вернуть школьные дискотеки для развития чувства романтики у детей. Важно создавать пространства, где молодые люди могут знакомиться, общаться и приглашать друг друга на свидания — тогда в будущем семейные отношения будут для них строиться быстрее и проще.

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#праздник
#россияне
#день защитника отечества
#отдых
#даты
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В РФ могут вернуть школьные дискотеки для развития чувства романтики у детей
Минпросвещения: школьные дискотети вернут романтику и повысят рождаемость
31 января 2025, 00:49

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Детям необходимо создавать возможности для романтических отношений, в том числе организовывать школьные дискотеки, заявила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре.
«Наверное, очень важно подумать как воспитательные мероприятия… Понятно, что у нас проходит специальная военная операция (...) А где у детей романтика?.. Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?», — сказала Агре в Госдуме на круглом столе «От народосбережения — к народоумножению», передает РИА Новости.
Агре также подчеркнула, что только 8% молодых людей в возрасте от 18 до 21 года видят себя в семейной жизни. Это, по ее мнению, является тревожным показателем. Она связала тип мышления молодых людей с отсутствием условий для формирования романтических связей в подростковом возрасте.

Важно создавать пространства, где молодые люди могут знакомиться, общаться и приглашать друг друга на свидания — тогда в будущем семейные отношения будут для них строиться быстрее и проще.

Ранее «Радио 1» передавало, что участница Pussy Riot Надежда Толоконникова* объявлена в международный розыск.

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#отношения
#минпросвещения
#люди
#рф
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Жителям Подмосковья объяснили, кто ответит за порчу имущества от падения дерева
30 января 2025, 22:05

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

На территории Московской области иногда случаются инциденты, когда ветка или дерево падает на припаркованный во дворе многоквартирного дома автомобиль. В пресс-службе Минчистоты жителям разъяснили, в какую организацию обращаться для возмещения причинённого имуществу вреда.
«Согласно Правилам Госстройнадзора России, ответственность за состояние деревьев и других зелёных насаждений во дворе МКД несёт балансосодержатель территории. Это управляющая организация, товарищество собственников жилья или администрация муниципалитета», – пояснили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В их обязанность входит выполнение таких работ, как вырубка деревьев, мешающих проезду спецтехники или проходу жителей; аварийно-опасных деревьев, а также спил сухих веток и кронирование.

При некачественно выполненных работах за возмещением ущерба жителям необходимо обратиться к балансосодержателю территории.

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#подмосковье
#московская область
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Число случаев незаконной перевозки стройотходов в Одинцове сократилось вдвое
30 января 2025, 20:04

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

На территории Одинцовского городского округа вдвое сократилось число случаев незаконной перевозки строительных отходов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В Подмосковье привлекают к ответственности нарушителей, незаконно перевозящих отходы строительства, сноса и грунта. Только в январе на территории Одинцовского городского округа искусственный интеллект выявил 47 «серых» возчиков. Нарушители заплатят 1,3 млн рублей. За аналогичный период в 2023-го было выявлено 98 подобных нарушений», – отметили в ведомстве.
В Минчистоты напомнили, что транспортировка отходов сноса и грунта без разрешений в первую очередь подразумевает не регламентированный маршрут водителей и вероятность сброса отходов в любой точке региона.

Пресекать случаи нелегальной перевозки строительного мусора инспекторам Минчистоты помогают камеры системы «Безопасный регион».

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#подмосковье
#московская область
#минчистоты
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В Подмосковье стартует региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству
В Подмосковье стартует этап чемпионата по профессиональному мастерству
30 января 2025, 19:43

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области 1 февраля начнётся региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Он будет проходить до 15 марта, сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.
В мероприятиях примут участие более 2 тыс. студентов учреждений среднего профессионального образования и школьников. Они продемонстрируют свое мастерство по 302 компетенциям, выполняя конкурсные задания на 56 площадках, среди которых: техникум им. С.П. Королёва, Подмосковный колледж «Энергия», Профессиональный колледж «Московия», Красногорский колледж, колледж «Подмосковье» и многие другие.
«Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству направлено на поддержку талантливой молодёжи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. В мероприятия на всех этапах вовлечены тысячи работодателей», – отметили в ведомстве.
Соревнования пройдут по 194 компетенциям в основной возрастной категории и 108 – в категории юниоров в сферах IT-технологий, услуг и сервиса, промышленных, творческих, педагогических и медицинских профессий, а также декоративно-прикладного искусства.

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