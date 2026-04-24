Тяжелоатлетка из Подмосковья взяла два серебра на чемпионате Европы
Спортсменка Московской области Варвара Кузьминова стала двукратным серебряным призёром чемпионата Европы по тяжёлой атлетике, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
17-летняя Кузьминова (Центр олимпийских видов спорта, ШСОР по летним видам спорта, Богородский округ, Старая Купавна) выступала в весовой категории до 77 кг. По сумме двух упражнений она подняла 244 кг (112 кг в рывке и 132 кг в толчке), что принесло ей серебряные награды в рывке и двоеборье.
После выступления спортсменка отметила, что могла побороться за золото, если бы удачно выполнила третий подход в толчке. По её словам, тренеры результатом довольны, но осадок от упущенного первого места остался. Победу в этой весовой категории одержала представительница Финляндии Яннетте Юлисойни. Бронза досталась украинке Ирине Домбровской.
Чемпионат Европы проходит в Батуми (Грузия) с 19 по 26 апреля. В турнире участвуют 16 российских атлетов — 8 мужчин и 8 женщин.
