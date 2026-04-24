В Подмосковье проведут комплекс мероприятий по защите детей от пожаров
В Подмосковье проведут комплекс мероприятий по защите детей от пожаров. Как сообщает МЧС России, с начала года в регионе в огне погибли 15 детей — это на пять больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с января в России пожары унесли жизни 115 несовершеннолетних.
Для предотвращения трагедий специалисты ведут масштабную работу с семьями. Многодетные семьи и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают меры поддержки: повышение противопожарной безопасности в домах, установку дымовых извещателей, помощь в ремонте печей и газового оборудования.
С 2018 года в местах проживания детей смонтировали более 1,6 миллиона датчиков задымления. Чтобы предотвратить гибель детей при пожарах, министерство по делам гражданской обороны предложило скорректировать документы, которые регулируют организацию обучения мерам безопасности.
Помимо этого, необходимо выделить финансирование на оснащение помещений датчиками и средствами пожаротушения, включить технические устройства оповещения в состав подарков для новорожденных и организовать образовательные и профилактические мероприятия в регионах.
Читайте также: