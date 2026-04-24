В Подмосковье подвели итоги Народной программы в сфере молодёжной политики

24 апреля 2026, 12:55

Круглый стол «Молодёжь и дети Подмосковья», посвящённый поведению итогов реализации Народной программы «Единой России» в сфере молодёжной и семейной политики, провели в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Участники мероприятия отметили, что за последние годы в регионе удалось достичь нового качества образования, благодаря которому выпускники областных колледжей востребованы на рынке труда.





«Трудоустраиваются почти 80% выпускников наших колледжей. Средняя зарплата на стартовой позиции составляет около 75 тысяч рублей. При этом большинство студентов получают предложения от работодателей уже на третьем курсе», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

«Школьные стадионы, дворовые проекты и секции делают спорт ближе к детям. Для нас важно, чтобы каждый ребёнок мог заниматься спортом рядом с домом. Всё это стало возможным благодаря поддержке партии на всех этапах», — заявил Абарёнов.