В Подмосковье подвели итоги Народной программы в сфере молодёжной политики
Круглый стол «Молодёжь и дети Подмосковья», посвящённый поведению итогов реализации Народной программы «Единой России» в сфере молодёжной и семейной политики, провели в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Участники мероприятия отметили, что за последние годы в регионе удалось достичь нового качества образования, благодаря которому выпускники областных колледжей востребованы на рынке труда.
«Трудоустраиваются почти 80% выпускников наших колледжей. Средняя зарплата на стартовой позиции составляет около 75 тысяч рублей. При этом большинство студентов получают предложения от работодателей уже на третьем курсе», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.Она также отметила эффективность профориентационных центров для школьников. Такую роль играют организации дополнительного образования от «Точек роста» до «Кванториумов». Сейчас в Подмосковье действуют более 500 таких центров. Они помогают школьникам выбрать профессию, а региону — готовить специалистов, нужных экономике.
Важной составляющей Народной программы является развитие детского и молодёжного спорта. Глава Минспорта Подмосковья, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Дмитрий Абарёнов отметил, что в физкультурных секциях региона в настоящее время занимаются более пяти тысяч ребят.
«Школьные стадионы, дворовые проекты и секции делают спорт ближе к детям. Для нас важно, чтобы каждый ребёнок мог заниматься спортом рядом с домом. Всё это стало возможным благодаря поддержке партии на всех этапах», — заявил Абарёнов.Народная программа «Единой России» формируется по наказам избирателей. Сейчас ведётся приём предложений для новой программы. Свои инициативы можно принести в приёмные партии во всех округах Московской области, передать по телефону 8-800-200-89-50 или через сайт естьрезультат.рф.