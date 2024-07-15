В Подмосковье стартовал конкурс экологических проектов

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Конкурс экологических проектов проводится в Московской области, приём заявок на участие начался 15 июля и продлится до 10 сентября, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«Конкурс лучших проектов и инициатив в сфере экологии, организуемый нашим ведомством в рамках акции «Ярмарка экологических проектов» —это хорошая возможность проявить себя и поднять свой проект на новый уровень», — отметил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.Конкурс проводится по пяти номинациям: «Цифровая трансформация в экологии», «Почва — источник жизни», «Эко-просвещение и волонтерство в Московской области», «Вторая жизнь стройотходов» и номинация для участников моложе 18 лет «Будущее экологии Московской области».
Лучшие проекты представят на ярмарке экологических проектов Московской области, которая состоится в конце сентября 2024 года.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте ярмарки.
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