Приём заявок на конкурс от проекта «ТопБЛОГ» продлили до 1 октября

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Регистрация на конкурс «Спецноминация2.0» от образовательного проекта для авторов и создателей контента «ТопБЛОГ» продлена до 1 октября, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«Конкурс «Спецноминации 2.0», который в августе запустил проект «ТопБЛОГ», объединил более десяти тысяч талантливых авторов контента из всех регионов России. (…) В связи с большим количеством обращений от участников с просьбой продлить сроки регистрации, мы решили дать дополнительную неделю, до 1 октября, чтобы блогеры могли присоединиться к проекту», — сказал исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.Конкурс проводится в двенадцати номинациях, охватывающих такие сферы, как наука, спорт, управление, культура, семья, медиа и пр. Призовой фонд конкурса составляет 15 млн рублей.
Подробная информация о «Спецноминации 2.0» размещена по ссылке.
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Лев Каштанов