Конкурс «Моя Россия: музыкальное путешествие» состоится с участием Подмосковья

Фото: istockphoto/carloscastilla
Жители Подмосковья смогут поучаствовать в Международном конкурсе «Моя Россия: музыкальное путешествие», сообщает благотворительный фонд Оксаны Федоровой. Мероприятие проходит с 2021 года. В текущем году заявку на участие можно подать до 15 октября.
Конкурс способствует популяризации музыкального наследия известных композиторов и помогает юным дарованиям в академическом искусстве.
За три года через конкурс прошли полторы тысячи российских и белорусских талантов, а также из других стран. Победителей объявят 20 ноября.
Ранее сообщалось, что Подмосковье примет участие в проекте «Места силы России», направленном на популяризацию уникальных объектов в стране, имеющих культурное и историческое значение.
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За три года через конкурс прошли полторы тысячи российских и белорусских талантов, а также из других стран. Победителей объявят 20 ноября.
Ранее сообщалось, что Подмосковье примет участие в проекте «Места силы России», направленном на популяризацию уникальных объектов в стране, имеющих культурное и историческое значение.
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Никита Кротов