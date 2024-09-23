Школьники и студенты смогут побороться за призы конкурса «Индекс мечтателя»

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Все желающие россияне в возрасте до 21 года могут принять участие в конкурсе «Индекс мечтателя», старт которому дала президентская платформа «Россия – страна возможностей». Конкурс ориентирован на школьников и студентов, сообщили в пресс-службе организаторов.
«Проект направлен на реализацию личностного и профессионального потенциала молодых людей от 15 лет до 21 года. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование. На цифровой платформе «Россия – страна возможностей» каждому участнику будет доступен набор упражнений для работы со своими идеями и мечтами. Действия участников будут влиять на итоговый рейтинг», – говорится в сообщении.Регистрация на конкурс продлится до 15 ноября. Подать её можно на сайте.
200 участников, показавших лучшие результаты, пригласят на форум «Путешествие к мечте» в Мастерской управления «Сенеж». Там состоится финал.
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» и «Росмолодёжь.Гранты» предусмотрели для конкурсантов возможность получения гранта на реализацию социального проекта, связанного с мечтой.
Подать заявку на грант до 500 тыс. рублей участники смогут с 1 сентября до 24 октября. Кроме того, участники получат баллы программы развития «Другое Дело», сувениры и другие подарки.
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