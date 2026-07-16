Приём заявок на конкурс-премию «КАРДО» продлили до 25 июля

16 июля 2026, 12:58

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Международную конкурс-премию уличной культуры и спорта «КАРДО» проводят на президентской платформе «Россия — страна возможностей». Приём заявок на участие в девятом сезоне продлили до 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





К участию приглашаются танцоры, спортсмены, тренеры, музыканты, диджеи, дизайнеры одежды, граффити-художники, авторы социальных проектов и видеографы в возрасте от 14 лет.





«Поток заявок растёт. Мы видим эту динамику, а значит, обязаны дать шанс каждому, кто еще готовится, доделывает видеозаявку, настраивается. «КАРДО» привлекает людей из всех российских регионов и более 100 стран мира. Поэтому мы продлеваем приём до 25 июля», — заявил директор по маркетингу и аналитике президентской платформы «Россия — страна возможностей» Михаил Гусев.