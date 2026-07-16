Бойцам в госпитале Бурденко в Балашихе передали икону из афонского монастыря
Список чудотворного образа Богородицы «Троеручица» из афонского монастыря Хиландар доставили в госпиталь Бурденко в Балашихе, где проходят лечение участники специальной военной операции. Бойцов навестили спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Высокие гости посетили молебную комнату, в которой разместили икону.
«По преданию, Богородица исцелила отсечённую кисть преподобного Иоанна Дамаскина. В благодарность он приложил к иконе серебряную руку, отсюда и название. Больше тысячи лет перед этим образом молятся о здоровье близких, и искренняя молитва не остаётся без ответа. Верю, что эта икона поможет и вам», — сказал Брынцалов.Он также побеседовал с бойцами об их планах после выписки и напомнил, что в Московской области действуют 77 мер поддержки для участников СВО и членов их семей, включая бесплатную реабилитацию, различные льготы и выплаты, адаптацию квартир под нужды ветеранов, помощь с трудоустройством и пр.
Ранее сообщалось, что навигатор по мерам поддержки ветеранов СВО и их близких размещается на подмосковном портале госуслуг.