На капремонте детсада при школе №16 в Серпухове перешли к благоустройству
Дошкольное отделение серпуховской школы №16, расположенное на улице Космонавтов, капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в Минстройкомплекса Московской области.
В настоящее время общая готовность объекта площадью около трёх тысяч квадратных метров составляет более 85%.
«В здании продолжаются отделочные и фасадные работы, а также монтаж инженерных коммуникаций, а на прилегающей территории проводится благоустройство», — говориться в сообщении.Детсад обновляют за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры. Открыть здание должны в текущем году.
Ранее сообщалось, что на строительстве школы в ЖК «Резиденция Сколково» в Одинцовском округе завершают отделку помещений.