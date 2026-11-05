Юные спортивные журналисты Подмосковья поборются за обучение в «Матч! Академии»
«Матч! Академия» поможет развивать спортивную журналистику в Единой школьной лиге Подмосковья в сезоне 2026/2027. Партнер проекта предоставит онлайн-курсы лучшим юным журналисту и комментатору. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Журналистские команды работают во всех городских округах региона. Школьники снимают фото и видео, общаются с участниками соревнований и освещают события лиги.
Для медиакоманд организуют рабочую группу и подготовят задания. Победителей назовут на торжественном закрытии сезона. Они получат сертификаты на обучение в «Матч! Академии». В новом сезоне к лиге присоединятся свыше 100 тысяч учеников из 750 школ региона. В общий зачет войдут результаты соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу 3х3, шахматам и настольному теннису.
Школьники смогут выступить и в дополнительных дисциплинах: киберспорте, пилотировании беспилотников и спортивном программировании. Кроме того, в этом сезоне стартует семейная школьная лига. Ее результаты учтут в общем зачете. Проект соответствует целям федеральной программы «Спорт России».
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