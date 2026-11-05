Юные спортивные журналисты Подмосковья поборются за обучение в «Матч! Академии»

05 ноября 2026, 12:25

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

«Матч! Академия» поможет развивать спортивную журналистику в Единой школьной лиге Подмосковья в сезоне 2026/2027. Партнер проекта предоставит онлайн-курсы лучшим юным журналисту и комментатору. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.