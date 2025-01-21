Приём заявок на конкурс социальных архитекторов завершится 11 февраля

В Москве молодым людям, которым исполнится 17 лет в этом году, не придётся приходить в военкомат для постановки на воинский учёт – это будет сделано автоматически. Об этом сообщил столичный военный комиссар Максим Локтев в интервью Агентству городских новостей «Москва».