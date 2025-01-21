Приём заявок на конкурс социальных архитекторов завершится 11 февраля

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Конкурс социальных архитекторов, направленный на продвижение лучших социальных практик и инициатив, стартовал в России 14 января, приём заявок продлится до 11 февраля, сообщает пресс-служба мероприятия.
«Социальная архитектура – это процесс целенаправленного совершенствования структуры гражданского общества через разработку и внедрение передовых институтов, механизмов и практик, которые улучшают взаимодействия между различными социальными группами, а также между населением и властью на всех уровнях», — говорится в сообщении.Участниками конкурса могут стать граждане России в возрасте от 18 лет.
Конкурс проводится по пяти направлениям: «Руководитель проекта», «Медиаменеджер», «Социальный аналитик», «Организатор проекта» и «Интернет-технолог».
Подробнее узнать о конкурсе, а также подать заявку на участие можно на сайте социальныеархитекторы.рф.
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