Школьница из Каширы поделилась впечатлениями от участия в форуме #МЫВМЕСТЕ

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Анна Арефьева из школы-интерната Каширы участвует в финальном мероприятии победителей Всероссийского конкурса «Экопоколение», который проходит в рамках форума #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Мы с юннатами побывали на обзорной экскурсии по Москве. Посетили Кремль и Ботанический сад, национальный центр Россия. Там слушали интересные лекции экспертов из общества «Знание» и руководителей эко-волонтёрских проектов. Увидели выставку китайских художников про Россию», – поделилась Анна.Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в этом году проходит с 4 по 8 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Он объединил более 20 тыс. представителей социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтёрских движений, органов государственной власти, медиа и компаний, в том числе представителей международного социального сектора из более чем 40 стран.
#МЫВМЕСТЕ – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи.
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