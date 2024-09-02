Приём заявок на программу «Герои молодёжи» завершится 9 сентября

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Образовательную программу «Герои молодёжи» проведут в Московской области в октябре, заявки на участие будут принимать до 9 сентября, сообщает пресс-служба Российского центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи.
«Программа «Герои молодёжи» нацелена на обучение специалистов по работе с молодёжью, а также координаторов всероссийского проекта «Твой герой», направленного на адаптацию участников специальной военной операции и иных боевых действий и вооружённых конфликтов и вовлечение их в деятельность в сфере молодёжной политики», — отмечается в сообщении.Заявки принимаются онлайн — на портале «Молодёжь России». Программа будет проводиться в подмосковном Красногорске с 26 по 29 октября.
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