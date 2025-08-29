Приём заявок на «Первый кубок нейроконтента» продлили до 30 августа

29 августа 2025, 09:52

Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

«Первый кубок нейроконтента» организует президентская платформа «Россия – страна возможностей» совместно с Институтом развития интернета. Приём заявок на конкурс продлили до 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





К участию в конкурсе приглашаются дизайнеры, контент-менеджеры, разработчики, моушн-дизайнеры, видеомейкеры и другие специалисты, которые используют для создания контента искусственный интеллект. Конкурсантам предложат поработать с темой «Будущее России — это…».





«Мы видим высокий интерес digital-специалистов и творческих команд к «Первому кубку нейроконтента». Поэтому было решено продлить регистрацию. Это не просто конкурс, а шаг к формированию нового поколения контента: технологичного, социально значимого и ориентированного на образ будущего России», — сказал первый заместитель гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.