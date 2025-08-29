Пункты приёма вторсырья в Подмосковье разместили на онлайн-карте

29 августа 2025, 09:09

оригинал Фото: медиасток.рф

На территории Московской области в настоящее время размещено более 2,8 тыс. фандоматов для сбора пластиковых и алюминиевых ёмкостей и баков для текстильных изделий. О том, как найти ближайший пункт приёма вторсырья, рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.