Пункты приёма вторсырья в Подмосковье разместили на онлайн-карте
На территории Московской области в настоящее время размещено более 2,8 тыс. фандоматов для сбора пластиковых и алюминиевых ёмкостей и баков для текстильных изделий. О том, как найти ближайший пункт приёма вторсырья, рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Все фандоматы и баки для текстиля отмечаются на интерактивной карте, размещённой на Геопортале Подмосковья.
Для того, чтобы воспользоваться этим ресурсом, нужно зайти на портал, перейти в раздел «Карта», далее слева выбрать «Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору» и поставить отметку в чек-боксе «Места для размещения ёмкостей по сбору вторичных ресурсов (ПЭТ, алюминий, текстиль).
Важно, что при этом на карте отобразятся как установленные баки и фандоматы, так и места, подходящие для их установки. Статус конкретной локации отображается при нажатии на неё.
