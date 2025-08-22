Приём заявок на Первый кубок нейроконтента в России завершится 28 августа

22 августа 2025, 13:28

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Спецпроект «Первый кубок нейроконтента» запускает президентская платформа «Россия – страна возможностей» совместно с Институтом развития интернета (АНО «ИРИ). Проект направлен на поддержку специалистов, которые создают с помощью нейросетей актуальный для контент государственных и коммерческих структур. Заявки на участие в проекте принимаются до 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Участники Первого кубка нейроконтента будут соревноваться в создании фото-, видео- и текстовых материалов с использованием нейросетей и других ИИ-инструментов.





«Сегодня важно создавать систему производства контента о достижениях нашей страны с использованием нейросетей. Поэтому мы запускаем пилотный конкурс для творческих команд, имеющих опыт в генерации такого контента. Участники конкурса смогут заявить о себе на всю страну», — сказал первый заместитель гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.