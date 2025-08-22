Сбер: в России самым дорогим ужином стал визит в ресторан на 4,8 миллиона рублей
В России в этом году самый большой чек за ужин в заведении составил 4,8 миллиона рублей. Такими данными поделились в «Сбераналитике».
Если говорить про средний чек в заведениях, то в сравнении с прошлым годом россияне начали тратить больше на 10%. Таким образом, за один поход в кафе, бар или ресторан граждане тратят по 580 рублей. К тому же россияне стали чаще посещать заведения.
«Самыми дорогими ужинами текущего года стали следующие счета: первое место занял визит стоимостью 4,8 млн рублей в столичном заведении, второе — счет на сумму 3,9 млн рублей в краснодарском ресторане, третье — ужин за 3,6 млн рублей в подмосковном заведении», — передает ТАСС данные исследования.
Как правило, больше всего в заведениях тратят жители Москвы и Санкт-Петербурга. В целом за год люди там оставляют по 16 и 13 тысяч соответственно. В среднем же по стране данная сумма равняется 9,4 тысячам.