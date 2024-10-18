Приём заявок на подмосковный грантовый конкурс для НКО завершится 22 октября

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В Московской области проводится отбор заявок на предоставление грантов некоммерческим неправительственным организациям на развитие гражданского общества, приём завершится во вторник, 22 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Гранты будут выдаваться на реализацию проектов в четырёх сферах: социальная защита, культура и искусство, добровольческая (волонтёрская) деятельность и молодёжная политика», — говорится в сообщении.Конкурс проводит министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с Фондом президентских грантов. Полная информация о подаче заявок, отборе и пр. размещена на сайте мособл.гранты.рф. Кроме того, вопросы относительно конкурса можно задать по телефону: +7(498)602-09-30.
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