Приём заявок на подмосковную премию «Золотой пиксель» продлится до 15 октября

Фото: пресс-служба МИСК МО
Конкурс на премию в области блогинга и журналистики «Золотой пиксель» среди подмосковных авторов проводит министерство информации и молодежной политики Московской области, заявки будут приниматься до середины октября, сообщает пресс-служба министерства.
«Целью премии является популяризация исторического и культурного наследия Московской области, туристического потенциала региона, а также создание нового интересного образа Подмосковья в контексте технологического, социально-экономического и культурного развития», — говорится в сообщении.Премия будет вручаться в 15 номинациях, в числе которых «Лучший подмосковный трэвел-влог», «Лучший семейный влог», «Лучший рилс», «Лучший военный корреспондент», Лучший репортаж с передовой», «Лучшая песня о Подмосковье», «Лучший телеграм-канал о Подмосковье» и пр.
Узнать подробную информацию о премии и оставить заявку можно по ссылке.
Читайте также:
Студенты колледжа «Подмосковье» приняли участие в полуфинале конкурса «Большая перемена»
«Мострансавто» объявляет конкурс на лучшую фотографию с автобусом в Московской области
Финал конкурса «Воспитатель года России» собрал в Подмосковье 87 участников
Лев Каштанов