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Приём заявок на подмосковную премию «Золотой пиксель» продлится до 15 октября

25 сентября 2024, 16:23
Фото: пресс-служба МИСК МО

Фото: пресс-служба МИСК МО

Конкурс на премию в области блогинга и журналистики «Золотой пиксель» среди подмосковных авторов проводит министерство информации и молодежной политики Московской области, заявки будут приниматься до середины октября, сообщает пресс-служба министерства.
«Целью премии является популяризация исторического и культурного наследия Московской области, туристического потенциала региона, а также создание нового интересного образа Подмосковья в контексте технологического, социально-экономического и культурного развития», — говорится в сообщении.
Премия будет вручаться в 15 номинациях, в числе которых «Лучший подмосковный трэвел-влог», «Лучший семейный влог», «Лучший рилс», «Лучший военный корреспондент», Лучший репортаж с передовой», «Лучшая песня о Подмосковье», «Лучший телеграм-канал о Подмосковье» и пр.



Узнать подробную информацию о премии и оставить заявку можно по ссылке.

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#блогер
#патриотизм
#московская область
#подмосковье
В Реутове в новой школое начались отделочные работы
03 октября 2024, 16:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко и депутат Московской областной думы Тарас Ефимов посетили стройплощадку школы в микрорайоне 10А, сообщает пресс-служба администрации г. о. Реутов.
Сейчас там прокладывают внутренние коммуникации, штукатурят стены и заканчивают фасадные работы. Ежедневно на объекте трудятся около 150 рабочих, но планируется увеличить их количество.
«Уверен, что сдадим новую школу в срок. Ввести образовательное учреждение в эксплуатацию планируем в декабре 2024 года», - сказал Науменко.
Школа станет ключевым элементом образовательной системы Реутова и будет предлагать обучение по информационным технологиям. В здании разместятся современные компьютерные классы, зона робототехники, мультимедийное пространство, читальный зал, библиотека с ИТ-зоной, спортивные залы, столовая и игровая зона.

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#школа
#обучение
#строители
#подмосковные стройки
#московская область
#реутов
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Воробьёв наградил лучших подмосковных педагогов накануне Дня учителя
03 октября 2024, 15:50

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Андрей Воробьёв поздравил подмосковных педагогов с наступающим Днём учителя и наградил лучших работников образования. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области.
Награды получили педагоги, удостоенные звания «Учитель года Подмосковья 2024», «Воспитатель года Подмосковья 2024», а также лауреаты губернаторской премии «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов».
«Сегодня мы чествуем наших педагогов, воспитателей, учителей начальных классов и директоров образовательных учреждений. Успехи в системе образования обеспечены благодаря вашему профессионализму. Хочу поблагодарить вас и в вашем лице – все команды, которые стоят за вами. За 10 лет число школьников в Подмосковье заметно выросло», – сказал глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он напомнил, что в разных городах Подмосковья активно строили большие и современные школы, а также образовательные комплексы, так как дошкольное и школьное образование должны дополнять друг друга.
«В этом году запустили 41 бюджетную и внебюджетную школу. Будем сохранять и наращивать объемы капремонта по президентской программе. Кроме того, мы активно ищем учителей. Очень дорожим нашими ветеранами, педагогами, которые сегодня работают в школе, но этого недостаточно. Наша задача – ежегодно привлекать порядка 2 тыс. педагогов», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он пообещал, что в следующем году в Подмосковье будет проиндексирована зарплата воспитателей и учителей, продолжится субсидирование аренды жилья педагогам. Кроме того, будет принято решение о компенсации аренды определённым категориям воспитателей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Звания «Учитель года Подмосковья 2024» был удостоен учитель физики школы №10 городского округа Реутов Юрий Уробушкин.
«Этот конкурс стал неотъемлемой частью моей жизни и жизни нашей педагогической семьи. Хочу сказать огромное спасибо Минобразования Московской области и Андрею Юрьевичу Воробьёву за то, что они поддерживают наши начинания, дают участвовать в подобных конкурсах, развиваться», – сказал Уробушкин.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Воспитателем года Подмосковья 2024» названа Екатерина Петрова из детсада №63 «Лучик» городского округа Щёлково.
«Для меня большая честь получить эту награду, а также возможность представлять Подмосковье на всероссийском уровне. Хочу поблагодарить всех организаторов и мою команду. А всех учителей поздравляю с праздником! Желаю вдохновения, терпения, искрящихся улыбок ваших учеников и благодарных родителей», – сказала Петрова.
Победители ежегодного областного профессионального конкурса получили премии по 500 тыс. рублей. Победители в каждой из номинаций получают дипломы и премии по 300 тыс. рублей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Особое внимание необходимо уделять коммуникации с родителями, объяснять, прислушиваться к пожеланиям. Ведь они беспокоятся за своих детей, инвестируют в них. Также важная работа – развитие олимпиадного движения. Хочу поблагодарить всех учителей за то, что с каждым годом всё больше ребят участвуют в олимпиадах, конкурсах, викторинах и соревнованиях», – добавил Воробьёв.
В Московской области третий год подряд нет ни одной школы в «красной зоне». В 2024-м 783 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для педагогов в Подмосковье действуют такие меры социальной поддержки, как программы «Социальная ипотека», «Земский учитель»; компенсация аренды жилья по 20 тыс. рублей ежемесячно; пособия молодым специалистам, доплата за классное руководство и другие.

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#воспитатель
#награды
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Глава АИДТ Ветров призвал оборудовать тревожными кнопками все дома престарелых
03 октября 2024, 15:41

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил о необходимости оборудования всех домов престарелых с пожилыми людьми тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения.
Он пояснил, что нередки случаи нарушений правил техники безопасности в таких учреждений, из-за чего пожилые люди получают увечья и травмы.

«В этой связи прошу рассмотреть возможность внедрения и последующего обязательного оборудования всех жилых помещений, где пребывают пожилые граждане, системами круглосуточного наблюдения и тревожными кнопками», — приводит RT соответствующее обращение Ветрова на имя главы Минтруда России Антона Котякова.

До этого сообщалось, что в честь Дня старшего поколения в Москве прошёл «Добрый маркет», где представили более тысячи изделий ручной работы, созданных участниками «Московского долголетия».

«На прошедшем форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» эксперты озвучили тренд, который говорит о том, что для развития экономики важно включать в неё старшее поколение. Москвичи старшего возраста получают новые знания и навыки, имеют возможность пройти курсы переподготовки в «Серебряном университете» и развиваться в новых сферах», – приводит АГН «Москва» слова замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова.

Ранее в центре «Активного долголетия» на базе Дома культуры «Евсеевский» состоялось чаепитие для пожилых людей, организованное «Молодой гвардией Единой России» в рамках акции «Забота рядом».

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#травмы
#эксперты
#дома
#пожилые люди
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В Хотькове запустили в режиме пусконаладки новую котельную
03 октября 2024, 15:38

Фото: Дарья Леонова

Новую блочно-модульную котельную запустили в микрорайоне Теплоизолит города Хотьково Сергиево-Посадского округа, сейчас объект работает в режиме пусконаладки, передаёт корреспондент Дарья Леонова.
«Блочно-модульная котельная полностью автоматизирована. Оборудование современное, высокоэффективное. Сейчас котельная находится в режиме пусконаладки. После того, как мы полностью запустим её в работу этого объекта, мы выведем из эксплуатации старую котельную Теплоизолита, которая уже давно устарела по всем параметрам», — сказал замдиректора Сергиево-Посадского филиала «Газпром теплоэнерго МО» Александр Трифонов.
Новая котельная будет обеспечивать отоплением и горячей водой около 600 человек, проживающих в многоквартирных домах микрорайона Теплоизолит.

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#сергиев посад
#котельная
#отопление
#горячая вода
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«Истерила и падала на пол»: как прошло задержание блогера Лерчек, новые обвинения против Чекалиных
03 октября 2024, 15:30

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Известные блогеры Валерия и Артем Чекалины вновь оказались в центре скандала. Казалось бы, после расследования по делу о неуплате налогов их жизнь начала налаживаться, однако правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело против бывших супругов. По предварительным данным, ущерб от их действий превышает 250 миллионов рублей. Подробности о новом и предыдущих уголовных делах против Чекалиных расскажет редакция «Радио 1».

Дело о неуплате налогов


Первое уголовное дело против Валерии Чекалиной было инициировано 7 марта 2023 года в связи с неуплатой налогов на сумму 300 миллионов рублей. В ходе расследования были проведены обыски в доме блогера и по адресам других участников предполагаемой преступной схемы. Следствие установило, что Валерия, действуя как индивидуальный предприниматель, использовала упрощенную систему налогообложения, предназначенную для доходов до 150 миллионов рублей в год.

Однако ее реальные доходы от фитнес-марафонов превышали эту сумму. Она применяла незаконную схему, распределяя свои доходы на несколько счетов, оформленных на друзей и родственников, чтобы избежать перехода на общий режим налогообложения. Таким образом, ей удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей.

Baza раскрыла размер задолженности блогерши Лерчек
Baza раскрыла размер задолженности блогерши Лерчек

16 марта было возбуждено новое уголовное дело против супругов Чекалиных по обвинению в отмывании денежных средств. Следователи утверждают, что Валерия и Артем легализовали более 130 миллионов рублей, полученных преступным путем. В результате Валерия была обвинена по статье об уклонении от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, а ее супруг Артем — по статье о пособничестве.

Суд наложил запрет на использование Интернета для Лерчек и Артема. Супруги просили оставить им возможность вести блог, который является их основным источником дохода, а также общаться по телефону с родственниками и коллегами, но следователь отклонил их ходатайство.

Позже Лерчек, находящаяся под следствием по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, была замечена с телефоном в ресторане. Она держала кальян в одной руке, а в другой — телефон, отправляя сообщения в мессенджере. На судебном заседании, где рассматривалось изменение меры пресечения, супруги признали свою вину и выразили раскаяние, однако суд не изменил меру.

Долги супругов постепенно увеличивались. Например, в сентябре 2023 года ФНС выставила Артему счет на 1,8 миллиона рублей. В ноябре они выплатили около 500 миллионов рублей Федеральной налоговой службе. Хотя Чекалины начали разбираться со своими долгами, в декабре 2023 года выяснилось, что у Лерчек остался долг перед ФНС в размере четырех миллионов рублей по первому уголовному делу. Ее адвокат Константин Третьяков заверил, что долг будет погашен в ближайшее время.

В итоге супруги смогли уладить свои финансовые обязательства. В марте 2024 года было официально объявлено о полном погашении задолженности, что привело к закрытию второго уголовного дела и снятию ареста со счетов. Однако в мае 2024 года Лерчек вновь оказалась в долгах перед ФНС на сумму 19 миллионов 936 тысяч 530 рублей.



Новое уголовно дело против Чекалиных


В отношении Валерии и Артема Чекалиных возбуждено уголовное дело по статье, касающейся валютных операций с использованием подложных документов для перевода денежных средств на счета нерезидентов. После завершения обысков в доме Чекалиных их направили на допрос.

Адвокат Чекалиной Екатерина Гордон сообщила 5-tv.ru, что Лерчек полностью погасила свои задолженности, поэтому обыск стал для них неожиданностью.

«Для них это сюрприз, <…> Чекалина все выплатила, и она считает это охотой на ведьм, так как не было никаких предварительных предупреждений», — отметила она.
Правозащитница также эмоционально высказалась о процессе задержания клиентки.

«Утром вломились к маме Валерии, напугали до смерти, взломали сейф, забрали деньги на жизнь… Угрожая, что объявят в розыск, вызвали Леру (которая нигде не пряталась) и всю ночь устраивали допросы. Увезли в изолятор временного содержания. Несмотря на ходатайство адвоката отложить допрос с ночи, не сделали этого, к маме Леры адвоката не пустили. Лера не занималась бухгалтерией и была лицом компании. Ни имущества, ни счетов за границей у нее нет», — возмущается Гордон в личном блоге.

Кроме того, источник 5-tv.ru сообщил, что следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте для Чекалиных. Решение по этому вопросу будет принимать Троицкий районный суд Москвы, дата и время заседания пока не известны.

Истерика Лерчек


После объявления решения у Валерии произошла истерика. Об этом RT сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, полиция уже собиралась отпустить обоих, но Валерия «наговорила лишнего» во время допроса.

«Артём находился в отделении с утра и сотрудничал со следствием. Валерия приехала около 23:00 с командой адвокатов. Артём уже собирался уехать домой, все ожидали, что их отпустят. Но когда Валерия вышла с допроса, им объявили о задержании на 48 часов. После этого у неё случилась истерика: она кричала, плакала и падала на пол», — рассказал источник.


Блогерша Лерчек променяла мужа на фитнес-тренера
Блогерша Лерчек променяла мужа на фитнес-тренера

Развод блогеров


Проблемы в семье блогеров привели к новым трудностям. После начала уголовного дела, связанного с налоговыми вопросами, Лерчек испытывала сильный стресс, и вскоре появились слухи о разводе. В феврале 2024 года она призналась, что девять месяцев следствия каждый из супругов переживал по-своему: пока Лерчек занималась различными делами — от встреч с подругами до изучения английского языка, Артем предпочитал уединение и избегал активности. Они обращались за помощью к психологам, но это не дало результата.

В середине марта Валерия подала на развод. 10 июля Чекалины официально расторгли брак, разделив имущество и долги поровну. Дети остались жить с Валерией, но смогут часто видеться с отцом.

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Депутат Колунов объяснил необходимость ответственности для родителей квадроберов
03 октября 2024, 15:28

Фото: iStock/Diy1

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что введение ответственности для родителей детей-квадроберов необходимо, поскольку это движение негативно влияет на неокрепшие умы подрастающего поколения.
«Всегда на праздники, утренники дети наряжались в костюмы животных, героев мультиков и т. д. Но то, что происходит сегодня, доходит до крайности. Дети ассоциируют себя с животными. Мы видим десятки видео, как детей в костюмах кошек и собак «выгуливают» на поводках, целое движение появилось и активно расходится по России. И это делают совсем неокрепшие наши дети. Появилась новая зараза. И мы с ней справимся!» — прокомментировал в беседе с RT Колунов.

Глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков также поддержал такую инициативу.

«Государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности. Это сказывается на состоянии всего общества. Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по СШАу гуляет», — приводят «Известия» сообщение Пушкова.

Ранее сенатор Наталия Косихина выступала с предложением о запрете в России субкультуры квадроберов.

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#кошки
#собаки
#животное
#дети
#движение
#видео
#государство
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Мэр Москвы Собянин утвердил проект нового центра развития на севере столицы
03 октября 2024, 15:27

Фото: сайт Кремля

Проект нового городского центра развития на севере Москвы утвердил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«…Реорганизуем территорию площадью почти 90 га в районах Беговой и Хорошевский. К работе привлекаем ведущих архитекторов и проектировщиков. Вместо устаревших производственных, коммунальных и складских объектов возведем современные кварталы», — говорится в публикации градоначальника.
Собянин также упомянул так называемую концепцию «15-минутного города», согласно которой пешеходная доступность будет в приоритете. Также планируется реализация всей инфраструктуры: школ, детских садов, поликлиники, оздоровительного комплекса и других социальных объектов.

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#россия
#москва
#мэр
#сергей собянин
#новости
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Корм для квадроберов появился на маркетплейсах в России
03 октября 2024, 15:10

Фото: iStock/Diy13

На российских маркетплейсах стали продаваться корма для квадроберов. Об этом сообщает «Shot. Проверка».
Согласно информации источника, в одном из объявлений сладкий корм в упаковке почти на 500 гр предлагается купить за 998 рублей. В состав входит сахар, какао, сухое молоко и кокосовое масло.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась в своем Telegram-канале об общественном резонансе вокруг квадроберов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

До этого сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой о запрете в России субкультуры квадроберов. По ее словам, любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной как для себя, так и для окружающих.

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#рф
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Депутат Колунов предложил наказывать родителей детей-квадроберов
03 октября 2024, 15:02

Фото: Радио 1

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил наказывать родителей детей-квадроберов, в том числе привлекать их к административной и уголовной ответственности, а также лишать родительских прав. Он направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.
«Прошу содействовать в запрете движения «квадробинг» и разработать меры ответственности по этому вопросу, включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной или уголовной ответственности», – написал Колунов в обращении, фрагмент которого приводит РИА Новости.
По словам парламентария, в России отмечается резкий рост случаев квадробинга, а в адрес депутатов ежедневно поступают жалобы от избирателей. Как заявил Колунов, в России с её высокими семейными ценностями и приоритетом института традиционной семьи существование такого движения неприемлемо.
«Дети изображают кошек и собак и просят родителей выгулять их на улице на поводке. Таких видео много. Как и в случае с ЛГБТ*, эта напасть пришла с Запада, из США. С первой заразой мы уже справились, законодательно запретили её, справимся и со второй», – уверен Колунов.
Квадробинг – популярное направление у детей, подражающих поведению животных. В интернете распространяются кадры, на которых дети едят корм для домашних животных, надевают маски кошек или собак, бегают на четвереньках.

*движение запрещено в России

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#госдума
#дети
#родители
#сергей колунов
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