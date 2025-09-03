Приём заявок на премию «Социальные лидеры России» завершится 5 сентября

03 сентября 2025, 15:27

Фото: istockphoto.com/jacoblund

Премия в поддержку лучших практик в социальной сфере «Социальные лидеры России» проводится в этом году. Приём заявок на участие в конкурсном отборе продлится до 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Премию учредила корпорация «Росатом» при поддержке Совета Федерации РФ.





«К участию приглашаются общественные и некоммерческие организации, бюджетные учреждения, волонтёрские и молодёжные объединения, а также социально ответственный бизнес и команды администрации городов с численностью населения до 100 тысяч человек» — сказала зампред Совета Федерации Инна Святенко.