Приём заявок на премию «Социальные лидеры России» завершится 5 сентября
Премия в поддержку лучших практик в социальной сфере «Социальные лидеры России» проводится в этом году. Приём заявок на участие в конкурсном отборе продлится до 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Премию учредила корпорация «Росатом» при поддержке Совета Федерации РФ.
«К участию приглашаются общественные и некоммерческие организации, бюджетные учреждения, волонтёрские и молодёжные объединения, а также социально ответственный бизнес и команды администрации городов с численностью населения до 100 тысяч человек» — сказала зампред Совета Федерации Инна Святенко.Заявки рассмотрит жюри, а 11 сентября в Москве состоится награждение финалистов.
Приём заявок ведётся на сайте social-leaders.ru. Там же размещена подробная информация о премии.