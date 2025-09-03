В Подмосковье стартовало тестирование федеральной платформы для ДЭГ
В Московской области началось двухдневное тестирование федеральной платформы для дистанционного электронного голосования в преддверии сентябрьских выборов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Уведомления о старте тренировки жители Подмосковья получают в среду с самого утра по СМС. Сообщения приходят избирателям, подавшим заявления об участии в ДЭГ на выборах в Единый день голосования до 31 августа. Тренировка позволит познакомиться с процедурой ДЭГ, а также проверить совместимость устройства и браузера для корректной работы портала», – отметили в пресс-службе.Тестирование будет проходить 3 и 4 сентября. Завершится оно 4 сентября в 20:00 по местному времени.
В этом году выборы будут проходить с 12 по 14 сентября. В Подмосковье в Единый день голосования жители изберут депутатов в Советы депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарина, Фрязина, Шатуры, Электростали и Молодёжного. В Луховицах намечены довыборы на одно вакантное место.
Проголосовать можно будет как на участке, так и в электронной форме. Чтобы принять участие в выборах через ДЭГ, нужно заполнить заявление на сайте, используя учётную запись от портала госуслуг. Подача заявлений завершится 8 сентября.