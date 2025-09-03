Мурашко: Воробьёв вдохнул в педиатрическую службу Подмосковья новую жизнь
Губернатор Андрей Воробьёв вдохнул новую жизнь в педиатрическую службу Московской области. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в видеообращении к участникам VI съезда детских врачей «Педиатрия как искусство», который открылся в среду в Красногорске.
«Он, по сути дела, вдохнул новую жизнь в педиатрическую службу, не только создавая материально-технические условия и вкладывая ресурсы в подготовку персонала. Андрей Юрьевич сегодня формирует новую научную и практическую среду, которая позволяет службе внедрять технологии, пациентоцентричный подход», – сказал министр, обращаясь с приветственным словом к делегатам съезда.Мурашко поблагодарил Воробьёва и правительство Московской области за внимание к подмосковным врачам. По его словам, именно консолидированные усилия позволяют добиваться результатов.
Помимо этого, глава Минздрава назвал Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля флагманом детского здравоохранения и одним из ярчайших учреждений России.
«Отмечу заметные успехи Московской области в сфере охраны здоровья детей. Ресурсы здравоохранения региона и их эффективное использование позволяют достигать результатов, которыми регион может по праву гордиться», – сказал Мурашко.Показатель младенческой смертности в регионе уже пять лет ниже среднего по России. Этого, по оценке министра, позволило добиться введение в строй перинатальных центров, внедрение трёхуровневой системы маршрутизации беременных и новорождённых, телемедицинские консультации, открытие отделений реабилитации, а также профессиональная работа врачей и медсестёр.
VI Съезд детских врачей «Педиатрия как искусство» проходит с 3 по 5 сентября в Красногорске. Он организован Минздравом Подмосковья и НИКИ детства. Мероприятие началось с очной части в Доме правительства Московской области. А 5 сентября работа секций продолжится в онлайн-формате.