Мурашко: Воробьёв вдохнул в педиатрическую службу Подмосковья новую жизнь

03 сентября 2025, 13:48

оригинал Михаил Мурашко (Фото: Минздрав РФ)

Губернатор Андрей Воробьёв вдохнул новую жизнь в педиатрическую службу Московской области. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в видеообращении к участникам VI съезда детских врачей «Педиатрия как искусство», который открылся в среду в Красногорске.







«Он, по сути дела, вдохнул новую жизнь в педиатрическую службу, не только создавая материально-технические условия и вкладывая ресурсы в подготовку персонала. Андрей Юрьевич сегодня формирует новую научную и практическую среду, которая позволяет службе внедрять технологии, пациентоцентричный подход», – сказал министр, обращаясь с приветственным словом к делегатам съезда.

«Отмечу заметные успехи Московской области в сфере охраны здоровья детей. Ресурсы здравоохранения региона и их эффективное использование позволяют достигать результатов, которыми регион может по праву гордиться», – сказал Мурашко.