Приём заявок на второй грантовый конкурс ПФКИ 2026 ​продолжается

25 ноября 2025, 12:40

Фото: пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив объявил о стартe приёма заявок на второй основной конкурс грантов 2026 года. Подать проекты можно с 15 октября по 2 декабря 2025 года.