Приём заявок на второй грантовый конкурс ПФКИ 2026 продолжается
Президентский фонд культурных инициатив объявил о стартe приёма заявок на второй основной конкурс грантов 2026 года. Подать проекты можно с 15 октября по 2 декабря 2025 года.
Конкурс направлен на поддержку инициатив в сферах культуры, искусства и креативных индустрий. В числе приоритетов — проекты, связанные с продвижением традиционных для России ценностей, сохранением историко-культурного наследия, расширением доступа граждан к культурным ресурсам, созданием условий для раскрытия творческого потенциала и укреплением общественного единства.
Гранты Президента РФ распределяются на конкурсной основе. ПФКИ дважды в год проводит основные конкурсы и финансирует проекты по 12 тематическим направлениям, помогая творческим командам находить ресурсы и партнёров для реализации идей.
Дополнительная информация доступна на сайте фонда.
