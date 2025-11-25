Достижения.рф

Приём заявок на второй грантовый конкурс ПФКИ 2026 ​продолжается

Фото: пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив объявил о стартe приёма заявок на второй основной конкурс грантов 2026 года. Подать проекты можно с 15 октября по 2 декабря 2025 года.



Конкурс направлен на поддержку инициатив в сферах культуры, искусства и креативных индустрий. В числе приоритетов — проекты, связанные с продвижением традиционных для России ценностей, сохранением историко-культурного наследия, расширением доступа граждан к культурным ресурсам, созданием условий для раскрытия творческого потенциала и укреплением общественного единства.

Гранты Президента РФ распределяются на конкурсной основе. ПФКИ дважды в год проводит основные конкурсы и финансирует проекты по 12 тематическим направлениям, помогая творческим командам находить ресурсы и партнёров для реализации идей.

Дополнительная информация доступна на сайте фонда.

Дайана Хусинова

