Пропавшая собака нашлась спустя три месяца в 1500 км от дома
В Китае пропавшая собака нашлась через три месяца в 1500 километрах от дома. Об этом пишет газета South China Morning Post.
Лабрадор по кличке Сентябрь исчез 13 августа на пляже в Циндао. По словам женщины по имени Гао, ее питомец вышел из дома после игры в саду. Позже она обнаружила его на записях с камер видеонаблюдения. На них видно, как Сентябрь шел вместе с другой собакой и ее владельцем во время пивного фестиваля.
Все это время хозяйка отчаянно искала его: обошла все городские приюты, следила за новостями в интернете и даже ездила в другие города, когда видела объявления о похожих собаках. В начале ноября Гао нашла в соцсетях видео, которое опубликовала жительница Чанши — города в 1500 километрах от Циндао. Она заметила на записи лабрадора со следами на теле, вызванными кожным заболеванием, и поняла, что это ее Сентябрь.
Незнакомка рассказала, что увидела потерявшееся животное ночью на улице под дождем и пыталась найти его хозяев. Гао вернула питомца домой. По ее словам, при встрече Сентябрь бросился ей в объятия и даже «прослезился».
