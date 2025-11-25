Пропавшая собака нашлась спустя три месяца в 1500 км от дома

25 ноября 2025, 12:22

SCMP: Китаянка нашла пропавшую собаку через три месяца в 1500 км от дома

Фото: iStock/Irina Kashaeva

В Китае пропавшая собака нашлась через три месяца в 1500 километрах от дома. Об этом пишет газета South China Morning Post.