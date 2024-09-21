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Приёмный отец Милохина выставил на продажу едва не сгоревший при поджоге дом в Анапе

Приёмный отец Милохина выставил на продажу дом в Краснодарском крае
21 сентября 2024, 15:59
Фото: iStock/Rawpixel

Фото: iStock/Rawpixel

Приёмный отец блогера Дани Милохина выставил на продажу дом в Краснодарском крае, который пытались сжечь, пожелав отправить «семейку в ад». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Дмитрий Тюленев рассказал, что на протяжении нескольких последних дней они выбирали варианты, где можно было бы жить, находясь в безопасности. Есть предположения, что семья покинула Россию и тщательно скрывает своё местоположения.

В настоящее время мужчина вместе с детьми проживает в гостинице, но в скором времени надеется снять жильё на более длительный срок.



Вместе с тем, он выставил на продажу дом на Кубани площадью 300 квадратных метров. За него Тюленев хочет получить 15 миллионов рублей.

По словам приёмного отца Милохина, им пришлось покинуть дом спонтанно, поэтому заранее не были накоплены деньги для долгого проживания вне дома. Тех денег, что у них имеется, хватит на месяц-два, после чего семье придётся находить новый заработок.

Ранее сообщалось, что дом Тюленева пытались сжечь с помощью коктейлей Молотова. Также во двор кинули записку, в которой Милохина предложили отправить на СВО, а всю «семейку в ад».

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«Семейку — в ад»: дом приемного отца блогера Милохина пытались сжечь и подбросили записку

Mash: Даня Милохин боится ехать в Россию из-за осеннего призыва
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#анапа
#краснодарский край
#семья
В Госдуме назвали условие полной блокировки YouTube в России
Депутат Чернышов: YouTube полностью заблокируют после монетизации в сервисах РФ
21 сентября 2024, 15:55

Фото: iStock/Sorapop

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что блокировка YouTube в России произойдет, когда отечественные видеохостинги смогут наладить удобную монетизацию контента, пишет NEWS.ru.
По словам Чернышова, из-за санкций блогеры из России в настоящее время лишены возможности зарабатывать на зарубежной платформе.

«Если отечественные площадки наберут мощность, достаточную для полного вытеснения YouTube, то рано или поздно он будет закрыт», — цитирует депутата NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что площадки «VK Видео» и Rutube наращивают мощности и занимаются активным привлечением пользователей. Примечательно, что многие блогеры дублируют контент и на отечественные аналоги сервиса YouTube.

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#видео
#фас
#youtube
#площадки
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Отечественный учебный самолет Tango совершил первый полет
Разрабатываемый S7 Group учебный самолет Tango совершил первый полет
21 сентября 2024, 15:47

Фото: iStock/rebius

Пилотируемый демонстратор самолетa Tango, который разрабатывает холдинг по авиаперевозкам S7 Group, совершил свой первый полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга. Отмечается, что Tango успешно справился со взлетом, испытаниями в воздухе и посадкой на аэродроме.
«Утром 21 сентября на аэродроме в Московской области состоялся тестовый полет летного демонстратора самолета Tango, созданного и разработанного S7 Group», — указано в публикации.
По данным агентства, Tango — это четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, который последние полтора разрабатывает холдинг на своей технической базе в Торбеево. Компоненты судна изготавливаются из отечественных материалов. При помощи этой модели хотят обучать российских пилотов.

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#компании
#аэродром
#аэрофлот
#самолёты
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В Одинцове открыли памятник императрице Марии Александровне
21 сентября 2024, 15:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Памятник императрице Марии Александровне открыли в Императорском имении «Ильинское-Усово» в Одинцово. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Скульптура состоит из трёх фигур: самой императрицы и её сыновей великих князей Сергея Александровича и Павла Александровича.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Воробьёв отметил, что в этом году отмечается 200-летняя годовщина со дня рождения Марии Александровны. На протяжении всей жизни она активно помогала людям: занималась благотворительностью, строила новые школы и гимназии, развивала женское образование.

Памятник императрице поставили благодаря работе, проделанной фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Два года назад он также открыл на территории имения Музей школы и детства.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Глава региона выразил особую благодарность председателю Наблюдательного Совета Фонда Анне Громовой. А также выразил уверенность, что открывшаяся в субботу выставка «Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия» станет отличным дополнением ко всему «Императорскому маршруту».

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#памятник
#одинцово
#андрей воробьёв
#музей
#благоустройство
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Глава Тихорецка предупредил жителей о фейках в соцсетях после атаки БПЛА
Глава Тихорецка Голубь предупредил жителей о фейках в соцсетях
21 сентября 2024, 14:47

Фото: iStock/B4LLS

Глава Тихорецка в Краснодарском крае Евгений Голубь предупредил жителей о фейках в соцсетях и призвал быть бдительными. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что речь идёт о многочисленных сообщениях, распространяемых в соцсетях. Они написаны от лица самого Голубя. В них жителей призывают оказать финансовую помощь для защиты стратегически важных объектов.

Глава поселения призвал не обращать внимание на эти записи и не переводить деньги.

Ранее в этот день глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Тихорецк. После падения осколков дронов началась эвакуация жителей.

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#краснодарский край
#атака
#бпла
#всу
#фейки
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Информация о закрытии Comedy Club оказалась шуткой
21 сентября 2024, 13:21

Фото: iStock/7713Photography

Информация о закрытии программы Comedy Club оказалась шуткой, мастерски придуманной в преддверии начала нового 20-го сезона шоу. На это обратила внимание «Фонтанка».
В выпуске программы от 20 сентября, который должен был стать последним, юморист и креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов сказал о скором закрытии программы, после чего его коллега ведущий Павел Воля заявил: «Прощай, старый Comedy Club. И здравствуй, новый 20-й сезон Comedy Club». После этого Воля рассказал об истории создания передачи.

Ранее 19 сентября Харламов объявил о закрытии программы, которая выходила в эфире телеканала ТНТ на протяжении 19 лет.

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#шоу
#закрытие
#продюсер
#юмор
#россия
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В день акции «Всей семьёй» в центре Старых Химок высадили 80 саженцев каштанов и лип
21 сентября 2024, 12:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В центре Старых Химок в рамках экологической акции «Всей семьёй» было посажено почти 80 саженцев каштанов и лип. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с сотнями местных жителей принял участие в этой экологической инициативе. Мероприятие прошло на центральной площадке Старых Химок, где на улицах Калинина и Чапаева были высажены молодые деревья.

Новые саженцы дополнили аллею, которую химчане вместе с главой высадили весной этого года в рамках масштабной акции «Лес будущего».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным этот год объявлен Годом семьи, и сегодня добрая акция с символичным названием «Всей семьей» прошла во всех микрорайонах Химок», — сказал Дмитрий Волошин.

Также свой вклад в озеленение города внесли почетный житель Московской области и Химок Николай Доморацкий, депутаты, волонтеры, общественные активисты и представители партии «Единая Россия».

«В этом году всей семьёй весной сажали каштаны. Когда узнали про акцию — сразу решили принять участие», — сказала химчанка Майя Фёдорова.

Акция также прошла в семи микрорайонах Химок, где высадили 255 саженцев сирени и дополнительно 2,5 тысячи кустарников. Места для высадки выбрали сами жители города в результате открытого голосования, организованного в телеграм-канале мэра Химок. Администрация города обеспечила участников необходимым инвентарём — перчатками, ведрами, лапатами и саженцами.

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#химки
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Умер народный артист России Владислав Верестников
Народный артист России Владислав Верестников умер в возрасте 77 лет
21 сентября 2024, 12:32

Фото: iStock/jorgeantonio

Народный артист России, оперный певец Владислав Верестников скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного академического Большого театра России.
Уточняется, что Верестников умер в результате тяжелой и продолжительной болезни. О дате, времени, месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно. Коллектив Большого театра выразил глубокие соболезнования родным и близким артиста.

За годы работы в Большом театре России Верестников исполнил более тридцати ведущих партий в операх русских и зарубежных композиторов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 августа в Москве скончалась старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Алсу хочет отсудить у экс-мужа Абрамова деньги за пентхаус, который продала сама
SHOT: Алсу намерена отсудить у Абрамова деньги за проданный пентхаус в Лондоне
21 сентября 2024, 10:47

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Певица Алсу намерена отсудить у экс-супруга бизнесмена Яна Абрамова деньги за пентхаус в Лондоне, который она несколько лет назад сама же и продала. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что на момент продажи недвижимость оценивалась в восемь миллионов фунтов. Сейчас же её ценник составляет 15 миллионов (почти два миллиарда рублей).

Алсу намерена получить от Абрамова полную сумму. И в этом деле есть одна хитрость, о которой поведал адвокат певицы Александр Добровинский. Апартаменты были проданы около девяти лет назад, когда Алсу ещё была замужем. Если недвижимость была продана якобы по заниженной цене, особенно есть иск подаётся в недружественной России стране, адвокаты часто пытаются доказать, что деньги до адресата не дошли.

При этом есть один нюанс: если будет подготовлен соответствующий иск, то Абрамова необходимо «поймать» именно в Великобритании и там вручить ему документ. Тогда делом сможет заняться лондонский суд.

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#деньги
#адвокат
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Водолазы МЧС РФ обследуют атомную подлодку К-27, затопленную 32 года назад
Водолазы МЧС обследуют в Карском море АПЛ К-27, затопленную 32 года назад
21 сентября 2024, 09:58

Фото: iStock/zabelin

Водолазы МЧС России обследуют атомную подводную лодку К-27, затопленную в Карском море 32 года назад. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что экспедиция научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» в пятый раз отправилась на место для выполнения работ. Данная подводная лодка признана наиболее радиационно опасным объектом в Арктике.

Объект находится на 31-метровой глубине залива Степового. Согласно информации ведомства, водолазы будут брать пробы в низких температурах воздуха и воды.

Напомним, в мае 1968 года на подводной лодке произошла радиационная авария, в результате которой погибли 9 членов экипажа.

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#аварии
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