Приёмный отец Милохина выставил на продажу едва не сгоревший при поджоге дом в Анапе

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Приёмный отец блогера Дани Милохина выставил на продажу дом в Краснодарском крае, который пытались сжечь, пожелав отправить «семейку в ад». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Дмитрий Тюленев рассказал, что на протяжении нескольких последних дней они выбирали варианты, где можно было бы жить, находясь в безопасности. Есть предположения, что семья покинула Россию и тщательно скрывает своё местоположения.
В настоящее время мужчина вместе с детьми проживает в гостинице, но в скором времени надеется снять жильё на более длительный срок.
Вместе с тем, он выставил на продажу дом на Кубани площадью 300 квадратных метров. За него Тюленев хочет получить 15 миллионов рублей.
По словам приёмного отца Милохина, им пришлось покинуть дом спонтанно, поэтому заранее не были накоплены деньги для долгого проживания вне дома. Тех денег, что у них имеется, хватит на месяц-два, после чего семье придётся находить новый заработок.
Ранее сообщалось, что дом Тюленева пытались сжечь с помощью коктейлей Молотова. Также во двор кинули записку, в которой Милохина предложили отправить на СВО, а всю «семейку в ад».
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В настоящее время мужчина вместе с детьми проживает в гостинице, но в скором времени надеется снять жильё на более длительный срок.
Вместе с тем, он выставил на продажу дом на Кубани площадью 300 квадратных метров. За него Тюленев хочет получить 15 миллионов рублей.
По словам приёмного отца Милохина, им пришлось покинуть дом спонтанно, поэтому заранее не были накоплены деньги для долгого проживания вне дома. Тех денег, что у них имеется, хватит на месяц-два, после чего семье придётся находить новый заработок.
Ранее сообщалось, что дом Тюленева пытались сжечь с помощью коктейлей Молотова. Также во двор кинули записку, в которой Милохина предложили отправить на СВО, а всю «семейку в ад».
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Анастасия Чинкова