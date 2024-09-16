«Семейку — в ад»: дом приемного отца блогера Милохина пытались сжечь и подбросили записку

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Дом приемного отца блогера Дани Милохина в Краснодарском крае пытались сжечь коктейлем Молотова в ночь с 14 на 15 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что вместе с зажигательной смесью во двор бросили записку, в которой юношу предложили отправить на СВО, а «семейку — в ад».
Отчим Дмитрий Тюленев рассказал, что пожар удалось потушить благодаря оперативному прибытию пожарных. По его словам, теперь его дети не ходят в школу, семья не может спать ночами. В ближайшее время они хотят продать дом и уехать в Москву.
Ранее сообщалось, что жительница Уфы Ольга обратилась в правоохранительные органы с заявлением на своего бывшего супруга. Женщина рассказала, что влиятельный экс-возлюбленный угрожает ей расправой и применяет физическую силу. Оказалось, что несколько дней назад мужчина подкараулил ее в дачном домике и едва не убил. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».
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