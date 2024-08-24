Mash: Даня Милохин боится ехать в Россию из-за осеннего призыва

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Популярный российский TikTok-блогер Даня Милохин в обозримом будущем не собирается возвращаться в Россию. Причина — боязнь осеннего призыва.
По сообщению телеграм-канала Mash, источники из близкого окружения блогера говорят, что Милохин очень хотел бы приехать на родину, однако его совсем не радует перспектива угодить под осенний призыв и на год пополнить ряды Вооружённых сил РФ. По данным телеграм-канала, тиктокеру предлагали пройти службу в спортивной роте, учитывая его увлечение боксом. Однако и такой вариант Милохина не устроил.
По словам приёмного отца блогера, его пасынок очень скучает по родине, но «держится молодцом». У него нет никаких вредных привычек, он очень много времени уделяет тренировкам по боксу и мечтает о спортивной карьере.
Читайте также:
Даня Милохин планирует вернуться в Москву этим летом
Блогеру Дане Милохину пришла повестка в армию
Милохин нокаутировал индийца в первом боксерском бою в жизни
Александр Бойцов