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Mash: Даня Милохин боится ехать в Россию из-за осеннего призыва

24 августа 2024, 18:08
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Популярный российский TikTok-блогер Даня Милохин в обозримом будущем не собирается возвращаться в Россию. Причина — боязнь осеннего призыва.


По сообщению телеграм-канала Mash, источники из близкого окружения блогера говорят, что Милохин очень хотел бы приехать на родину, однако его совсем не радует перспектива угодить под осенний призыв и на год пополнить ряды Вооружённых сил РФ. По данным телеграм-канала, тиктокеру предлагали пройти службу в спортивной роте, учитывая его увлечение боксом. Однако и такой вариант Милохина не устроил.

По словам приёмного отца блогера, его пасынок очень скучает по родине, но «держится молодцом». У него нет никаких вредных привычек, он очень много времени уделяет тренировкам по боксу и мечтает о спортивной карьере.

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#рф
#блогер
Секс-сливы: Бузова, Басков, Волочкова и другие звезды, зарабатывающие интимом
23 августа 2024, 20:02

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Секс-скандалы — это неотъемлемая часть жизни многих звезд российского шоу-бизнеса. Некоторые из них стали объектом общественного внимания из-за слухов о сексуальных отношениях за деньги, а другие попали в поле зрение СМИ из-за слива их пикантных фотографий. О самых громких скандалах «ниже пояса» расскажет редакция «Радио 1».

Ольга Бузова

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Ольга Бузова неоднократно становилась объектом громких скандалов. Её отношения и расставания постоянно обсуждаются в СМИ, а некоторые слухи касались её возможных связей с мужчинами, готовыми платить за внимание.

В 2013 году телеведущую обвинили в том, что она оказывала интимные услуги за деньги в «Доме-2». Участники проекта утверждали, что она даже отказалась отвечать на вопрос о том, занималась ли сексом за материальное вознаграждение во время полиграфного тестирования.

В декабре 2016 года Ольга также столкнулась с проблемами, когда её стали запугивать мошенники. В тот период она переживала развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Хакеры взломали её телефон и обнародовали переписку, якобы с Дмитрием Нагиевым. Позже было опубликованы фото и видео с девушкой, силуэт которой напоминал популярную певицу. Была ли это действительно Ольга Бузова неизвестно.

Дана Борисова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская телеведущая Дана Борисова якобы предлагала состоятельным мужчинам секс-услуги за сумму в четыре тысячи долларов. Соответствующая переписка была опубликована в телеграм-канале Super. Согласно информации, Борисова общалась с молодым человеком через WhatsApp и, как утверждается, отправляла ему интимные фотографии.

Сама Борисова прокомментировала ситуацию, подтвердив, что действительно отправляла фото, однако настаивает, что сделала это не с той целью, в которой её обвиняют.

«Я могу сказать, что фото, размещенные в Интернете, безусловно, мои (я люблю своё тело, особенно верхнюю часть, в отличие от морщинистых коленей). Я рассылала их, но не с той целью, за которую меня осуждают, и не собираюсь каяться или оправдываться», — заявила она.


Анастасия Волочкова


Бизнесвумен Ольга Лейбман прежде рассказала журналистам, что мужчины платили по 15 тысяч долларов за ночь с Анастасией Волочковой. Она отметила, что с некоторыми из них знакома лично. Однако, утверждается, что речь шла не о сексуальных услугах, а о предоставлении эскорта.

В январе 2024 года в Интернет попали записи, на которых Волочкова танцует вместе с актером Никитой Джигурдой. На видео балерина снимает штаны и оголяет интимную часть тела. Джигурда склоняется перед ней на колени и целует ее в область обнаженного лобка.

Марго Овсянникова

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Марго Овсянникову обвиняют в оказании секс-услуг за деньги.

Она прошла тест на полиграфе, который подтвердил, что у неё были интимные отношения за деньги. Якобы на заработанные средства были приобретены квартира и автомобиль, а также проведены многочисленные косметологические процедуры.

Николай Басков


В 2012 году народный артист посетил Сардинию. Однако и здесь, по его собственному признанию, его настигли поклонницы, которые предложили развлечения за деньги. Правда, он не стал раскрывать размеры сумм, которые были ему озвучены.


Артем Дзюба

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Известный в России футболист впервые оказался в щекотливой ситуации в 2020 году. Неизвестные лица выложили интимное видео с Дзюбой, на котором он одной рукой держит телефон, а другой удовлетворяет себя. Запись стремительно стала вирусной. Пользователи соцсетей ежедневно обсуждали и подшучивали над спортсменом.


Тарзан и Наташа Королева

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Знаменитая пара оказалась в центре скандала весной 2015 года, когда в Сеть утекла компрометирующая запись, запечатлевающая их интимные моменты. Королёва и Тарзан тогда сообщили, что стали жертвами хакерской атаки.

Злоумышленники якобы взломали их устройства и скачали личные фотографии и видео, после чего выдвинули требование о выплате 50 тысяч долларов за конфиденциальность. Однако знаменитости решили не поддаваться шантажу, и в результате их откровенные материалы появились в интернете.
Тем не менее, не все поклонники поверили в версию о том, что Королёва и Тарзан стали жертвами преступников. Многие россияне начали подозревать, что вся ситуация была заранее спланированной рекламной акцией.

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«Наворотил дел»: Певица Калашникова высказалась о разводе Алсу и Абрамова
Певица Калашникова: Абрамов ещё поборется за внимание и любовь Алсу
23 августа 2024, 15:22

Фото: личный архив А.Калашниковой

В мае популярная певица Алсу подала на развод со своим супругом, бизнесменом Яном Абрамовым. Они были женаты 18 лет, с 2006 года. Сейчас Алсу 41 год, её мужу — 46 лет, у них трое общих детей: Сафина, Микелла и 6-летний Рафаэль. По одной из версий, причиной развода стала измена супруга.
Ян Абрамов хотел сохранить свою семью с Алсу, однако певица была непреклонна и продолжала настаивать на разводе. Адвокат бизнесмена, Александр Добровинский, намекнул, что у Алсу уже есть новые отношения.

Сама она предпочитает не говорить о переменах в своей личной жизни, но адвокат не удивляется этому, потому что 41-летняя Алсу находится в полном расцвете сил и является очень привлекательной женщиной.

Актриса, певица и модель Анна Калашникова в беседе с «Радио 1» сказала, что муж Алсу искренне хочет сохранить брак.

«Да, изменил, да, наворотил дел, но 18 лет брака и трое детей объединяют их с Алсу. От такой красивой и порядочной девушки сложно отказаться. Думаю, Ян ещё поборется за внимание и любовь жены. Уверена, Алсу пока не вышла из этих отношений и даже в такой непростой ситуации верна мужу. А разговоры Яна о каком-то тайном возлюбленном Алсу, думаю, всего лишь сцена ревности с его стороны», — сказала Калашникова.

Развод Алсу и Яна Абрамова стал темой обсуждения в светских кругах. Пара, которая долгое время считалась идеальной, неожиданно для многих приняла решение расстаться. Мнения других звезд разделились на два лагеря – одни поддерживали Алсу, другие пытались защитить Абрамова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#адвокат
#певица
#развод
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#актриса
#шоу-бизнес
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«Это сын Галкина»: от кого родила Орбакайте и кто на самом деле отец чеченского внука Пугачевой
23 августа 2024, 13:29

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров впервые попал в поле зрение прессы еще в конце нулевых. Тогда поклонники звездного семейства наблюдали за скандальным разрывом Кристины Орбакайте с ее гражданским супругом, миллионером Русланом Байсаровым. Спустя много лет подросший и возмужавший Дени вновь привлек внимание общественности. Пользователи Сети заметили невероятное сходство сына Орбакайте с Максимом Галкиным*. О том, кто на самом деле является отцом чеченского внука Пугачевой расскажет редакция «Радио 1».

Денис Байсаров: что известно


Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

После разрыва отношений с Кристиной Орбакайте Руслан Байсаров планировал, как того неукоснительно требует чеченский обычай, оставить сына для воспитания в своем доме. Кристина Орбакайте, наоборот, стремилась забрать Дени в свою новую семью в США. В итоге, после продолжительных судебных разбирательств, московский суд вынес компромиссное решение: Дени должен проводить равное время с каждым родителем по собственному выбору.

Дени вырос в Москве, где окончил престижную частную школу. Затем он продолжил обучение в Англии, поступив в известное бизнес-училище имени Бута в Лондоне. На каникулах Дени часто летал в Россию, чтобы погостить у своей бабушки в её подмосковной усадьбе. Дени также прошел военную подготовку в Чечне, обучаясь в знаменитом кадетском корпусе, куда его пригласил сам глава Чечни Рамзан Кадыров, близкий друг Байсарова.

Длительное время Дени проживал в США, однако позже вернулся в Россию.

Штрафы на авто и убыточный бизнес


Дени Байсаров уже получил пять штрафов на свой Mercedes-Benz в этом году. Как сообщает SHOT, 26-летнего сына Кристины Орбакайте заметили в Москве в середине июля. Он, управляя своим Mercedes-Benz GLE, превысил лимит скорости. В общей сложности Дени имеет пять штрафов в размере 2500 рублей каждый, первые из которых были выписаны ещё в марте. Все они уже оплачены.

Известно, что у Дени имеются некоторые трудности в бизнесе. В столице у внука Пугачевой действует рекламное агентство «Аутерра», которое в прошлом году завершило деятельность с убытками в 2,2 миллиона рублей.


Сын Орбакайте похож на Галкина*

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Дени не ведет социальные сети и редко появляется на публике. Однако, когда его фотографии все-таки становятся достоянием общественности, пользователи Сети отмечают то, как сильно Дени похож на супруга Пугачевой Максима Галкина*.

«Невероятное сходство Дени с Галкиным*», «Это же сын Галкина*, вы посмотрите!», «Он совсем не похож на темноволосого и темноглазого Байсарова!», «Дени – это Галкин в молодости*», – пишут комментаторы.

Некоторые пользователи открыто предположили, что Орбакайте могла состоять в интимной связи с Галкиным* и Дени на самом деле является его сыном. Кроме того, в Сети одно время обсуждались романтические отношения юмориста «на стороне».

Некоторые СМИ приписывали Галкину* связи с Ксенией Собчак, Юлией Барановской и Светланой Лободой. Злые языки утверждали, что разговоры о связях артиста на стороне могут быть выгодны звездной паре. Якобы, благодаря скандальным публикациям, интерес к Пугачевой и ее молодому мужу не угасает.

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*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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Жерара Депардье требуют привлечь к суду по делу о домогательствах
BFMTV: в Париже требуют привлечения Депардье к суду по делу о домогательствах
22 августа 2024, 16:40

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Суда в отношении актера Жерара Депардье по делу о сексуальном насилии и домогательствах потребовали парижские прокуроры, передает телеканал BFMTV.
«Прокуратура Парижа потребовала судебный процесс по делу об изнасиловании против Жерара Депардье... Она требует, чтобы Жерар Депардье предстал перед департаментским уголовным судом, чтобы его судили по обвинению в изнасиловании», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Бедросу Киркорову грозит до 15 суток ареста по административному делу. Уточнялось, что отец поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова не оплачивает штрафы за превышение скорости. Народному артисту РФ 92 года, у него имеются проблемы со здоровьем.

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МИД Латвии запретил въезд в страну обругавшему Галкина* блогеру Винклеру
22 августа 2024, 16:36

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Латвия решила радикальным образом защитить шоумена Максима Галкина*, которого российский блогер Максим Винклер обругал во время концерта в Юрмале. МИД республики внёс последнего в список нежелательных лиц.
Об этом в своём телеграм-канале написал «Sputnik Ближнее зарубежье». Теперь российскому блогеру будет запрещён въезд в Латвию. Отмечается, что этим делом занималась лично глава министерства иностранных дел прибалтийской республики Байба Браже.

В начале августа блогер Максим Винклер присутствовал на концерте Галкина* в Юрмале. Находясь в первом ряду зала, он освистал юмориста, а затем высказал ему всё, что о нём думает в очень нелицеприятной форме.

Позже Винклер заявил, что если бы знал о последующем решении латвийского МИД, то не стал бы стесняться в выражениях, а так он вёл себя «как воспитанный русский человек». По поводу запрета на въезд он не переживает, так как с Латвией его ничего не связывает.

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* Признан иноагентом в РФ
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#латвия
#концерт
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«Абрамов сделал все»: Алсу разведется с мужем
Певица Алсу не будет мириться со своим мужем Яном Абрамовым
22 августа 2024, 14:05

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Певица Алсу не станет мириться со своим мужем бизнесменом Яном Абрамовым и разведется с ним на следующей неделе, сообщает SHOT со ссылкой на звездного адвоката Александра Добровинского.
Паре дали возможность примириться за три месяца, но исполнительница решила, что не вернется к предпринимателю.

Развод назначили на 27 августа, а имущество разделят 7 октября. Защитник отметил, что у звезды есть своя личная жизнь, о которой стало понятно после ее поездок на Ибицу, Турцию и во Францию.

«…Абрамов сделал всё, что было в его силах, чтобы сохранить брак, но насильно мил не будешь», — сказал Добровинский.

Ранее сообщалось, что Алсу решила развестись с Абрамовым спустя почти 20 лет брака. Мужчина хотел оставить ей 2,5 миллиарда рублей, но знаменитость подала на раздел имущества.

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#скандал
#развод
#новости
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Отцу Филиппа Киркорова грозит до 15 суток ареста
Mash: Отцу Филиппа Киркорова Бедросу грозит до 15 суток ареста
22 августа 2024, 10:13

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

До 15 суток ареста грозит отцу поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова Бедросу, сообщает Telegram-канал Mash. По данным журналистов, на 92-летнего мужчину открыли дело об административном правонарушении.
Речь идет о неоплаченных штрафах ГИБДД. Некоторое время назад народный артист России три раза превысил скоростной режим на 1500 рублей, однако платить не стал. Теперь ему грозит двойной штраф или арест. Уточняется, что такая ситуация возникает не первый раз.

Помимо всего прочего, у Бедроса Филипповича есть небольшие проблемы в плане здоровья. В январе 2023 года он был госпитализирован с нарушением работы сердца, отеками и одышкой, а в феврале того же года ему вызывали бригаду скорой помощи.

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#россия
#арест
#звёзды
#новости
#штрафы
#скандал
#пенсионеры
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Валерий Меладзе планирует возобновить выступления в России в 2025 году
22 августа 2024, 08:57

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Певец Валерий Меладзе собирается возобновить концертную деятельность в России в 2025 году. В его планах — организация большого юбилейного тура по стране к своему 60-летию.
Источник из окружения артиста рассказал телеграм-каналу SHOT, что Меладзе уже уточнил, используя свои связи на Родине, что формально никого запрета на его выступления в России нет, несмотря на жалобы общественников. Иноагентом он также не признан, хотя этот вопрос и рассматривался в министерстве юстиции. Следовательно покупка билетов на его концерт не будет являться финансированием деятельности иноагента.

Сейчас Меладзе гастролирует исключительно за границей. Его контакты предупредили, что концерты на Родине могут вызвать волну возмущения россиян. Дело в том, что в январе в сети появилась запись с выступления певца, предположительно, в Дубае, где в разговоре с поклонниками он, тихо и не в микрофон, но всё-таки продолжает должным образом украинское бандеровское приветствие: «Слава Украине...».

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Алексею Панину* грозит 7 лет за оправдание терроризма
Актеру Панину* грозит 7 лет колонии за поддержку теракта на Крымском мосту
21 августа 2024, 18:53

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Скандальному актеру Алексею Панину* грозит 7 лет колонии за поддержку теракта на Крымском мосту. О завершении расследования сообщила прокуратура Москвы 21 августа.
«В ближайшее время сотрудники прокуратуры рассмотрят вопрос об утверждении обвинительного заключения», – пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Уголовное дело о публичном оправдании терроризма возбудили в отношении российского актера театра и кино в мае 2023 года. По версии следствия, после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года Панин* опубликовал пост, в котором порадовался теракту. После этого актера заочно арестовали.

По последним данным, сейчас он находится в США, куда переехал после пьяного дебоша в Эстонии. По части 2 статьи 205.2 УК ему грозит до 7 лет колонии, либо штраф до 1 миллиона рублей.

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Панин* заочно арестован и находится в международном розыске, внесен в перечень террористов и экстремистов.

Галкин** внесен Минюстом в реестр иностранных агентов
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