«Дети не ходят в школу»: Семья Дани Милохина решила уехать из Анапы после поджога

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Приемная семья блогера Дани Милохина решила уехать из Анапы после поджога их дома в Краснодарском крае. Приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев с женой и тремя деться вынуждены бежать, так как боятся расправы.
«Семья не покидает дом. Сводные сестры и брат тиктокера не ходят в школу из-за угроз неизвестных», — сообщает Telegram-канал Mash.
Нападавшие кинули во двор дома блогера коктейль Молотова в ночь с 15 на 16 сентября. Неизвестные приложили записку с предложением отправить TikTok-блогере на специальную военную операцию (СВО), а также угрожали «отправить семейку в ад». Пожар быстро потушили, и никто не пострадал. Однако семья тиктокера опасается преследования.
Куда планирует переехать семья звезды TikTok Дани Милохина, Дмитрий Тюленев не сообщает по соображениям безопасности. Сам тиктокер сейчас остается в Дубае, откуда не хочет приезжать на родину так как боится попасть под осенний призыв в армию.
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