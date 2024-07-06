Призеры военно-спортивной игры «Победа» получили сертификаты суммой до 150 тысяч

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В Подмосковье завершилась масштабная военно-спортивная игра «Победа». Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области, итоги состязаний подвели в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». Первое место забрала команда из Ярославской области, на втором – Вологодская, на третьем – Нижегородская. Четвертое и пятое место заняли Волгоградская область и Красноярский край соответственно.
Почетными гостями церемонии награждения стали первые лица РФ, представители власти и общественные организации. Занявшей первое место команде Ярославской области вручили флаг Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Также всем призерам подарили сертификаты на спортивный инвентарь от 40 000 до 150 000 рублей.
После церемонии закрытия игры прошел концерт, где хедлайнерами выступили певица Юта, финалист проекта «Голос» Василий Пасечник и рэпер L’One Леван Горозия.
Всего во всех этапах военно-спортивной игры «Победа» в 2024 году поучаствовали 140 тысяч ребят. До финала добрались сильнейшие юнармейцы со всей России, где на протяжении недели боролись в прохождении полосы препятствий, оказании доврачебной помощи, стрельбе, знании истории Отечества и так далее.
Военно-спортивная игра «Победа» проходит при поддержке Минобороны РФ, Минпросвещения РФ и Российского движения детей и молодежи «Движение первых».
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После церемонии закрытия игры прошел концерт, где хедлайнерами выступили певица Юта, финалист проекта «Голос» Василий Пасечник и рэпер L’One Леван Горозия.
Всего во всех этапах военно-спортивной игры «Победа» в 2024 году поучаствовали 140 тысяч ребят. До финала добрались сильнейшие юнармейцы со всей России, где на протяжении недели боролись в прохождении полосы препятствий, оказании доврачебной помощи, стрельбе, знании истории Отечества и так далее.
Военно-спортивная игра «Победа» проходит при поддержке Минобороны РФ, Минпросвещения РФ и Российского движения детей и молодежи «Движение первых».
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