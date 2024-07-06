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Призеры военно-спортивной игры «Победа» получили сертификаты суммой до 150 тысяч

06 июля 2024, 20:51
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

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В Подмосковье завершилась масштабная военно-спортивная игра «Победа». Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области, итоги состязаний подвели в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». Первое место забрала команда из Ярославской области, на втором – Вологодская, на третьем – Нижегородская. Четвертое и пятое место заняли Волгоградская область и Красноярский край соответственно.
Почетными гостями церемонии награждения стали первые лица РФ, представители власти и общественные организации. Занявшей первое место команде Ярославской области вручили флаг Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Также всем призерам подарили сертификаты на спортивный инвентарь от 40 000 до 150 000 рублей.

После церемонии закрытия игры прошел концерт, где хедлайнерами выступили певица Юта, финалист проекта «Голос» Василий Пасечник и рэпер L’One Леван Горозия.



Всего во всех этапах военно-спортивной игры «Победа» в 2024 году поучаствовали 140 тысяч ребят. До финала добрались сильнейшие юнармейцы со всей России, где на протяжении недели боролись в прохождении полосы препятствий, оказании доврачебной помощи, стрельбе, знании истории Отечества и так далее.

Военно-спортивная игра «Победа» проходит при поддержке Минобороны РФ, Минпросвещения РФ и Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

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Экс-замминистра обороны РФ Шевцова опровергла слухи о своем отъезде во Францию
06 июля 2024, 20:20

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Бывший заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова опровергла слухи о своем отъезде из России во Францию. Об этом она сообщила корреспонденту ТАСС. Экс-замглавы Минобороны назвала сообщения о переезде неправдой и заявила, что находится в Москве.
Информация о том, что Шевцова якобы покинула Россию и улетела во Францию, появилась на прошлой неделе в некоторых телеграм-каналах.

«Я сегодня в Кремле на замечательном танцевальном турнире, где будут выступать замечательные пары, показывать свое мастерство. Конечно, это все (слухи - прим. ТАСС) – неправда», – объявила Татьяна Шевцова.
Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что другого бывшего замминистра обороны, Тимура Иванова, подозревают в получении взятки в размере более 1 миллиарда рублей. До этого указывалось, что его задержали 23 апреля 2024 года на своем рабочем месте, а после суд поместил подозреваемого в следственный изолятор, несмотря на его прошения о домашнем аресте.

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#москва
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Илон Маск рассказал, чем опасен WhatsApp
Илон Маск заявил об опасности мессенджера в области защиты данных
06 июля 2024, 20:07

Фото: istockphoto/Claudia Nass

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск сегодня, 6 июля, заявил об опасности использования мессенджера WhatsApp от корпорации Meta Platforms* в области защиты личных данных пользователей. Об этом предприниматель написал в ответ на один из комментариев в социальных сетях.
Маск отреагировал на обсуждение сквозного шифрования в чатах мессенджера, которые якобы полностью защищает переписку. Один из пользователей обратил внимание, что люди могут увидеть в интернете рекламу, которую тематически связана с предметом обсуждений в их чатах. В ответах его комментарий поддержал Илон Маск.

«WhatsApp вообще не является безопасным», – написал миллиардер.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Apple пришлось удалить из китайского сегмента App Store мессенджер WhatsApp и соцсеть Threads, которая принадлежат Meta Platforms* по требованию властей КНР из соображений национальной безопасности.

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*Деятельность корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Минтруд предложил сделать 31 декабря 2025 года выходным
06 июля 2024, 19:01

Фото: iStock/Buings Studio

31 декабря следующего года может стать нерабочим днем по причине переноса выходных. Об этом сообщил министр труда России Антон Котяков, передает РИА Новости.
Котяков отметил, что в этом году 31 декабря является выходным днем. По словам министра, на следующий год 31 декабря тоже получается сделать выходным днем с учетом переноса всех дат.

Котяков заключил, что министерство продолжит рассматривать данный вопрос в дальнейшем.

Напомним, в текущем году праздничные дни 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье. По этой причине выходные перенесли на 10 мая и 31 декабря. В следующем году 31 декабря выпадает на среду.

Ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин в беседе с «Радио 1» объяснил, что 31 декабря необходимо сделать выходным днём, так как канун Нового года – важное время для подготовки к празднику в кругу семьи и близких.

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#минтруд
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6 июля в Павловском Посаде прошли концерты в честь Дня семьи, любви и верности
06 июля 2024, 18:47

Фото: Администрация городского округа Павлово-Посадский

6 июля в Павловском Посаде стартовали концерты, посвященные Дню семьи, любви и верности, об этом сообщили в пресс-службе городского округа.
Один из концертов состоялся в посёлке Большие Дворы.

«Я от лица Главы нашего городского округа и от себя лично поздравляю вас с этим замечательным, теплым и семейным праздником! Пусть в душе царит гармония, в семьях мир и любовь! Здоровья вам и вашим близким!», — выступил с приветственным словом заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Игорь Ордов.

Фото: Администрация городского округа Павлово-Посадский

Свои творческие номера представили павловопосадцам:
  • вокальная группа «Ностальгия», руководитель Ольга Титова;
  • вокальный ансамбль «Созвездие», руководитель Иван Трохин;
  • Надежда Илларионова, руководитель вокальной студии «Мастерская Алисы»;
  • коллектив эстрадного танца «Феерия», руководитель Ирина Ирвачева.

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#московская область
#концерт
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Сергей Кириенко наградил Московскую область за участие в выставке «Россия»
06 июля 2024, 18:42

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко вручил Московской области награду за участие в выставке «Россия», об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Я посмотрел рейтинг самых посещаемых мест мира. Выставка «Россия» за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — отметил Кириенко.

В ходе торжественной церемонии он вручил памятные статуэтки всем регионам, отличившимся на выставке-форуме.

«Выставка «Россия» подарила людям прекрасную возможность — за один день совершить путешествие по нашей большой стране. Все регионы провели серьезную работу, чтобы рассказать о своей родной земле. Хочу поблагодарить всю нашу креативную команду, а также наших друзей — Евгения Миронова, Сергея Безрукова, Игоря Бутмана, Юрия Башмета и Егора Дружинина, презентовавших на выставке проекты, которые мы вместе реализуем. А в рамках тематических дней предприниматели, спортсмены, врачи, активисты и волонтеры делились лучшими подмосковными практиками», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Глава региона напомнил, что за время проведения выставки стенд Подмосковья посетило более 6 миллионов человек.

Гости стенда Московской области смогли совершить 3D-путешествие по самым знаковым местам региона, принять участие в игре-стратегии, прототипом которой стали ЦУР и «Добродел», научиться управлять квадрокоптером, оказывать первую помощь. К тому же, в рамках акции «Доброе дело» посетители стенда написали более 1,2 тысяч писем со словами поддержки российским военным, которые несут службу на полях специальной военной операции.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

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#россия
#вднх
#сергей кириенко
#московская область
#андрей воробьёв
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В Минтруде назвали размер единого пособия на детей
Глава Минтруда Котяков: единое пособие на детей в РФ составляет 15 тысяч рублей
06 июля 2024, 17:45

Фото: iStock/evgenyatamanenko

На сегодняшний день размер единого пособия на детей составляет в среднем 15 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает РИА Новости.
По словам Котякова, все нуждающиеся семьи получают выплаты в размере одного прожиточного минимума на детей от рождения и до достижения ими семнадцати лет. Министр подчеркнул, что данная мера является достаточно значимой, поскольку с помощью нее стабилизируется ситуация в семьях.

Котяков заключил, что государственные расходы на эту меру достигают 1,7 трлн рублей в год. Напомним, в 2024 году МРОТ равен 19 242 руб. в месяц.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы заявила, что пенсии в РФ после индексации в среднем увеличатся не менее чем на 1300 рублей.

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#дети
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#министр
#рф
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В посёлке Поповское ведутся работы по ликвидации последствий непогоды
06 июля 2024, 16:26

Фото: iStock/Ratchat

В посёлке Поповское ведутся работы по ликвидации последствий непогоды, об этом сообщили в пресс-службе Дмитровского городского округа.
5 июля Московскую область накрыл мощный ливень. В посёлке Поповское произошёл залповый сброс воды, с которым не справилась система перелива. Вода вышла через проезжую часть, спровоцировав обрушение дороги.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный оперативно прибыл на место происшествия вместе с представителями Мосавтодора и спасателями. Для безопасности жителей проезд по дороге временно ограничен.

Дорожники обеспечивают подъезд техники к месту ремонта основной дороги и ведут работы по обустройству альтернативного объездного пути к посёлку.

«Ход работ держу на личном контроле», — сообщил Поночевный в своём Telegram-канале.

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В Дмитровском округе ликвидируют последствия непогоды
06 июля 2024, 16:17

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО

В Дмитровском городском округе ликвидируют последствия непогоды, накрывшей регион, об этом сообщили в пресс-службе в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Мощные дожди размыли три дороги в посёлке Поповское, однако движение уже удалось восстановить на одном из подъездов к посёлку со стороны деревни Нестерово. Рабочие расчистили намытый грунт и подсушили пострадавший участок.

«Специалисты оперативно начали восстановительные работы — задействовано 17 человек и 12 единиц спецтехники», — прокомментировал сложившуюся ситуацию заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Чиновник лично прибыл на место происшествий и проинспектировал ход работ.

К вечеру пострадавший участок посыпят асфальтовой крошкой, чтобы обеспечить комфортный проезд.

На участке дороги «Поповское - Арбузово», где произошло обрушение дорожного полотна, требуется восстановление. Сейчас специалисты оценивают фронт предстоящих работ. Предположительно, движение на этом участке дороги будет запущено осенью.

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#дожди
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Телеведущая Екатерина Андреева рассказала о нападении маньяка в «Останкино»
Телеведущая Екатерина Андреева заявила, что выступает за смертную казнь
06 июля 2024, 16:00

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Телеведущая Екатерина Андреева заявила в беседе со Светланой Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света», что не против введения смертной казни за некоторые преступления.
Андреева отметила, что общество «должно пропалывать сорняки». Комментируя вопрос о легализации проституции, телеведущая сообщила, что не задумывалась об этом, но возможно ее стоит легализовать.

Андреева также поделилась о том, как смогла отбиться от преступника силой мысли. Инцидент произошел после ночной смены, когда она покидала телецентр «Останкино». По ее словам, она «включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров», в результате чего злоумышленник ударился головой и у него пошла кровь.

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