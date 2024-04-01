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Призывная комиссия начала принимать решения об отсрочке IT-специалистов от армии

01 апреля 2024, 20:53
Фото: iStock/nantonov

Фото: iStock/nantonov

Призывная комиссия до 15 июля решит вопрос о предоставлении отсрочки от прохождения срочной службы для IT-специалистов. Об этом Минцифры сообщило в своём Telegram-канале.

Напомним, что весенний призыв на срочную службу стартовал 1 апреля. IT-специалистам положена отсрочка. Для её получения они заранее подавали заявления через портал «Госуслуг». До 15 июля призывная комиссия будет рассматривать их, после чего примет решение об отсрочке.

В ведомстве отметили, что случаются технические неполадки в военкоматах, при которых призывники, которым положена отсрочка, не отображаются в списке льготников. Это может быть связано с тем, что компания ошиблась при предоставлении данных, специалист поменял военкомат уже после подачи списков или же сменил работу, а новый работодатель ещё не успел подать списки.

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#призыв
#отсрочка
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#it
#россия
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Директором Запорожской атомной электростанции назначен Владислав Исаев
01 апреля 2024, 21:37

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил генеральным директором Запорожской АЭС Владислава Исаева. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Новый директор, сменивший на посту Юрия Черничука, будет руководить ЗАЭС в течение ближайших двух лет. Сейчас станция находится под контролем специалистов из России.

Самая крупная атомная станция в Европе, ЗАЭС включает шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Обстановка на Запорожской АЭС остается спокойной вопреки всем попыткам ВСУ ее дестабилизировать.

Ранее физическая защита станции, уничтоженная при отступлении военнослужащих Украины, была полностью восстановлена. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Над хранилищем отработавшего ядерного топлива был создан специальный защитный навес, который предотвратит риск аварии для сотрудников и мирного населения, проживающего на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар.

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#запорожская аэс
#украина
#россия
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Подмосковье вошло в тройку лидеров по индексу качества городской среды
01 апреля 2024, 21:29

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Московская область вновь вошла в тройку лидеров по индексу качества городской среды за 2023 год. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе регионального Министерства благоустройства.
Отмечается, что Подмосковье оказалось на третьей строчке рейтинга после Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать комфортные условия для жизни каждого человека, особое внимание уделяем благоустройству общественных территорий. Самым главным результатом для нас является то, что перемены к лучшему чувствуют наши жители, и конечно, очень приятно, что наши старания отмечает Минстрой России. Уже шестой год подряд Московская область входит в тройку лидеров по качеству индексу качества городской среды», – заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Он отметил, что 73 из 74 городов Подмосковья имеют статус населённых пунктов с благоприятной городской средой.

Губернатор выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, поддержка которого помогает развиваться Подмосковью.

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#подмосковье
#андрей воробьёв
#рейтинг
#губернатор
#благоустройство
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«Настоящий дьявольский квест»: Эксперт Гришина о нововведениях в маркировке одежды
Глава «Содействия малому бизнесу» Гришина высказалась о маркировке одежды
01 апреля 2024, 21:00

Фото: iStock/southtownboy

С 1 апреля в России началась обязательная маркировка новых категорий товаров легкой промышленности: одежды из искусственного меха и фетра, спортивных и лыжных костюмов, отдельных предметов спецодежды, трикотажных мужских рубашек, мужских костюмов, пиджаков, брюк, блузок, шалей, шарфов, кашне, платьев, юбок, а также мужских и женских курток, пальто, плащей и других товаров.
Каким образом предприятия реагируют на такие нововведения, какие могут быть перспективы, в том числе для малого бизнеса, и какие есть подводные камни в этой ситуации в беседе с «Радио 1» рассказала председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.

Что такое маркировка продукции?

Сама идея маркировки товаров — безусловно, хорошая. Когда покупатель видит код на товаре, он может быть уверен, что продукция соответствует стандартам качества и проверена производителем. Вот только для предпринимателей подобная система создает множество проблем, вплоть до того, что некоторые из них понимают, что не могут с ними справиться, и закрывают свои производства.

«Казалось бы, маркировка стоит всего 60 копеек за единицу товара. Но если бы вы знали, сколько приходится проходить этапов, чтобы замаркировать ту или иную вещь на производстве... Это настоящий «дьявольский квест». А если еще учесть расходы на оборудование, которые висят на предпринимателях «как гири», или расходы на содержание штата специальных сотрудников, которые занимаются маркировкой...», — рассказала Гришина.
До 1 апреля в легкой промышленности России маркировалось примерно 8-10% продукции, сейчас количество выросло до 80%. К сожалению, все замечания предпринимателей так и не были учтены государством. И это касается не только легкой промышленности, но и молочной сферы, и прочих.

«Беда в том, что на производство приходится брать целый штат людей, которые занимаются именно маркировкой продукции, а также решением проблем, связанных с ней», — сообщила председатель РОО «Содействие малому бизнесу».
Удобно ли это конечному потребителю?

«Конечно же нет! Например, определенные модели одежды, которые меняются от сезона к сезону, из-за маркировки тормозятся на этапе реализации и не могут конкурировать с иностранными брендами, которые не проходят процесс маркировки, а значит являются более мобильными», — уверена собеседник «Радио 1».
Вместе с тем, расходы на оборудование для маркировки и содержание штата специальных сотрудников на предприятиях делают товары дороже по цене, от чего страдает конечный потребитель.

«Должна быть бесплатная маркировка, предоставление бесплатного оборудования для этого. А так получается, что государство проводит маркировку за счет предпринимателей», — констатировала Гришина.
Какова роль государства в этом процессе?

«Указывать и получать деньги», — кратко сформулировала ответ защитница прав представителей малого бизнеса в России.
Государство не слышит бизнес, поступая по принципу «нам сверху видно все, ты так и знай». Но крайне важно, по мнению Гришиной, государственным институтам получать обратную связь от предпринимаетелей на вводимые нормативно-правовые акты, регламентирующие сферу торговли. «Любая инициатива от государства должна быть услышана в ответном слове предпринимателя».

Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» подчеркивает, что сама по себе маркировка товаров — это хорошая экономическая история. Для потребителя это очень хорошо. Но та система, которая внедряется в России, это «какой-то клоун, который по земле ходит не ногами, а на руках, потому что очень смешной и очень нелепый».

А что было раньше?

В «эпоху коронавируса», в 2021 году многие предприниматели обращались к властям с просьбами приостановить внедрение маркировки. В своих требованиях представители бизнеса заявляли, что «маркировка не нужна никому из тех, кого обязали в ней участвовать — ни производителям, ни торговцам, ни покупателям. Для них она представляет исключительно непонятную и раздражающую нагрузку». Тогда представители производств увидели в маркировке введение косвенного налогообложения, которое в конечном счете разорит малый бизнес и приведет к закрытию предприятий. На тот момент власти не услышали призывы предпринимателей.

«Этот вопрос периодически поднимается, он уже как вопль, причем, реальную картину дают производственники именно с мест. Те чиновники, которые пишут законы, вы спуститесь с Галактики, в которой вы летаете, на грешную землю и посмотрите, как реализуется на практике система маркировки. Повторюсь, сама идея хорошая, но то, как она реализуется — совершенно бездумно, это неправильно», — рассказала Гришина.
Итогом такой ситуации может стать то, что бизнес будет вынужден уходить в «теневой сектор» и скрывать от государства аспекты производства, разочарованный тем, что «государство его не слышит».

Какие выводы?

Механизм маркировки в том виде, в каком он сейчас существует, — это, по мнению собеседницы «Радио 1», издевательство над бизнесом. На предприятиях сокращается штат производственников, которые занимаются непосредственно изготовлением товара, и увеличивается штат сотрудников, которые занимаются именно процессом маркировки товаров. Брак у значков маркировки, которые прикрепляются к продукции, должны ликвидировать именно сотрудники предприятий, а не «Честного знака», как это казалось бы логичным. Вся работа по изътию партии неправильно промаркированного товара из магазинов и дальнейшие действия по исправлению ситуации — в зоне исключительной ответственности самих представителей бизнеса. Перемаркировка осуществляется также силами предприятия.

«Штрафы за неправильную маркировку сумасшедшие! Там есть разновидности, они могут быть от 10 тысяч до 1 миллиона рублей», — сообщила Гришина.
А все ли надо маркировать?

Есть мнение, что нет необходимости вводить маркировку на такой широкий перечень товаров, как пытаются сделать в России. Существуют категории товаров, которым действительно необходима маркировка для того, чтобы избавить рынок от подделок и контрафакта — это табачные изделия, алкоголь и лекарства. Председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина считает, что «если это не затрагивает жизнь и здоровье граждан, то абсолютно лишнее оформлять маркировку на такой товар».

«Я считаю маркировку лишним административным барьером, который является поводом, чтобы закошмарить предприятия и держать их в ежовых руковицах. Из сферы лёгкой промышленности я бы допустила введение маркировки только на детские товары», — поделилась мнением Гришина.
Эксперт согласилась, что в сфере продаж алкоголя, табачной продукции и медицинских лекарств маркировка должна быть обязательной.

Всеми недоработками и косяками процесса маркировки занимается предприятие. А тогда какова тогда роль у сотрудников компании «Честный знак»?

«Компания следит, чтобы все правила, которые они написали, выполнялись. Выполняйте то, что мы вам написали», — охарактеризовала деятельность надзорного органа Гришина.
Какие перспективы?

«Система эта в конечном итоге или умрет за ненадобностью так как предприятия массово начнут уходить в теневой сектор, или лопнет со скандалом. Программа до сих пор эксперементальная и имеет кучу огрехов. Систему надо пересматривать, делать коллегиальный орган, который будет моментально реагировать на запросы бизнеса и вести с ним диалог. У чиновников должна быть зона ответственности за их решения, как и у бизнеса», — подытожила собеседник «Радио 1».

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В Подмосковье подвели итоги Фестиваля финансовой культуры и грамотности
01 апреля 2024, 20:28

Фото: пресс-служба правительства и губернатора МО

В Подмосковье завершился просветительский марафон по финансовой культуре и грамотности. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области.
В программе фестиваля были лекции, викторины, мастер-классы и игры. Эксперты рассказали о правильном управлении личными финансами, планировании семейного бюджета, налогообложении, инвестировании, защите от мошенников и многом другом.
Фото: пресс-служба правительства и губернатора МО

Мероприятия в рамках марафона проводились в школах, колледжах, детских центрах и клубах «Активное долголетие». А центральной площадкой стал стенд Московской области на Международной выставке-форуме «Россия». Совместно с крупнейшими российскими банками-партнёрами здесь были организованы квесты по кибербезопасности, лекции по финансовой грамотности, презентации банковских продуктов и обучающие курсы для начинающих инвесторов.

Ход мероприятий транслировался в прямом эфире для тех, кто не смог посетить их очно. Трансляции велись по темам кредитов, займов, защиты от финансовых мошенников и навыков будущего.

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#фестиваль
#подмосковье
#финансы
#эксперты
#лекция
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В Московской области начался месяц чистоты и благоустройства
01 апреля 2024, 18:53

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Во всех городских округах Подмосковья с наступлением апреля стартовала весенняя уборка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
«Ранее уборочную технику переоборудовали перед летним сезоном, а её зимние виды отправили на хранение до первого снега. Коммунальщики приступили к генеральной уборке общественных пространств и внутридомовых территорий. Выполняется ямочный ремонт тротуаров, обследуются, ремонтируются и красятся детские площадки, скамейки и урны. Помимо этого, начались опиловка деревьев и спил сухостоя», – говорится в сообщении.
В ГУСТ жителям напомнили об ответственности за испорченные элементы - за это придётся заплатить штраф. Оперативно выявить нарушителей помогают камеры системы «Безопасный регион».

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#коммуналка
#уборка
#весна
#московская область
#подмосковье
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Педагог Евсеева раскрыла правильную реакцию родителей на «двойку» ребёнка
Педагог Евсеева рекомендовала поддержать ребёнка
01 апреля 2024, 18:49

Фото: iStock/dikushin

Руководитель отдела программ развития подростков образовательного центра Наталья Евсеева заявила, что при получении ребёнком неудовлетворительной оценки в школе родителям необходимо, прежде всего, оказать поддержку.
«Для ребёнка важно получить от семьи прежде всего поддержку, а не назидание и наставление. Задача родителя — помочь ребёнку справиться с неприятными эмоциями и пережить их. Главное — это объяснить ребёнку, что двойка — не приговор, оценка не характеризует его как личность. Она просто показывает, что в его знаниях есть пробелы», — пояснила в беседе с Газета.ру Евсеева.

По её словам, после того, как ребёнок успокоился, с ним можно начать конструктивную беседу, в процессе узнать его личное мнение по этому поводу и обсудить планы по исправлению ситуацию.

Ранее педагог, контент-продюсер Александра Калинина заявляла, что письмо от руки полезно, поскольку развивает мелкую моторику и помогает лучше фокусировать внимание на предмете.

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#педагог
#семьи
#учитель
#родители
#школьник
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Депутат Колунов рассказал о последствиях запрета «наливаек»
01 апреля 2024, 18:38

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

С 1 апреля 2024 года в России вступил в силу ряд новых знакомых. В частности, в российских регионах начал действовать запрет на работу так называемых «наливаек». Также была введена уголовная ответственность за производство и оборот табака без лицензии.
Подробнее о некоторых нюансах этих законов в беседе с «Радио 1» рассказал депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов.

Напомним, теперь регионы могут запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в точках общепита, которые располагаются в многоквартирных домах и на придомовых территориях, а также ограничивать время работы этих заведений. При этом, остаётся непонятным, как именно будет регулироваться соблюдение этого закона на уровне отдельно взятых регионов.

«Конечно, мы будем контролировать работу регионов в этом направлении, механизмы для этого есть. Напомню, что «Единая Россия» – партия большинства, мы представляем большинство практически во всех регионах. Соответственно региональные парламенты будут поддерживать закон «Единой России» о запрете «наливаек». Партия будет этого добиваться», — заявил Колунов.

По его словам, за работой закона сейчас будут пристально наблюдать. Если предприниматели смогут найти в нём те или иные лазейки, при помощи которых «наливайки» смогут продолжить свою работу, в законодательство внесут необходимые правки.

Также с 1 апреля в России вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере. Теперь за преступление будет грозить штраф (от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты за период от года до 3 лет), либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Одновременно с лишением свободы могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Потребители могли задаться вопросом о подорожании товаров в связи с ужесточением процесса производства.

«Что касается табачной продукции. Мы говорим о том, что производство табачной продукции без лицензии и оборот такой продукции будет наказываться. На цену это вряд ли повлияет. Я все же верю, что производители у нас законопослушные. Вырос бы акциз – да, цена бы выросла, а тут – нет», — объяснил Колунов.

В завершении он подчеркнул, что от роста цен на табак с российским обществом точно не случится ничего плохого. «Возможно, будущее поколение будет более здоровым», — подметил депутат.

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#сергей колунов
#закон
#госдума
#алкоголь
#табак
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Исследование: Число самозанятых среди клиентов МФО достигло рекорда
01 апреля 2024, 18:24

Фото: iStock/mapo

Исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir показало, что за последние три года число самозанятых среди клиентов микрофинансовых организаций достигло 14%, что стало рекордном.
Специалисты полагают, что это связано с тем, что самих самозанятых стало больше.

«По данным ФНС, к концу 2023 года в России насчитывалось 9 млн таких людей, а их совокупный заработок превысил 2,9 трлн руб. Это экономически активные граждане, которым к тому же часто требуются деньги на развитие своего дела или покрытие кассового разрыва в период между заказами», — приводит Газета.ру комментарии аналитиков.

Ранее подмосковный Фонд микрофинансирования расширил программу лояльности для самозанятых. Теперь в регионе самозанятые могут получить снижение ставки на 0,5% на 12 месяцев по бонусной программе.

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#деньги
#фнс
#самозанятые
#кредит
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Хинштейн: в Самаре развернулся ЛГБТ*-скандал из-за гей-свадьбы местного чиновника
Хинштейн поручил разобраться со случаями ЛГБТ*-пропаганды в Самаре
01 апреля 2024, 18:17

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В Самаре обнародовали фотографии гей-свадьбы сотрудника областного Агентства по реализации молодёжной политики Дениса Леонтовича. Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
В городе разразился скандал, когда в соцсетях Леонтовича были обнаружены эти фотографии. Молодой человек, являясь пропагандистом однополой любви, выступал перед школьниками, читал лекции по воспитанию советникам директоров школ и пользовался поддержкой местных властей.

После огласки Леонтович удалил эти посты, а региональные власти пообещали разобраться с этой ситуацией.

При этом, по словам Хинштейна, это не единичный случай в регионе. Накануне политик получил сообщение от родителей учеников самарской школы №132. Они убеждены, что советник директора по воспитанию, учитель русского языка и литературы Дмитрий Гудков также занимается пропагандой ЛГБТ*.

Подозрения возникли после того, как были обнаружены многочисленные группы в социальных сетях подобной направленности, на которые был подписан преподаватель.

Хинштейн направил обращения в региональную прокуратуру, лично губернатору и мэру с требованием разобраться в этой ситуации и защитить детей о пропаганды нетрадиционных ценностей.

Также политик проинформировал о происходящем в регионе министра просвещения России Сергея Кравцова и руководство Росмолодёжи.

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*запрещённая в России экстремистская организация
#лгбт
#самарская область
#скандал
#госдума
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