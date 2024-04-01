Призывная комиссия начала принимать решения об отсрочке IT-специалистов от армии

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Призывная комиссия до 15 июля решит вопрос о предоставлении отсрочки от прохождения срочной службы для IT-специалистов. Об этом Минцифры сообщило в своём Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что случаются технические неполадки в военкоматах, при которых призывники, которым положена отсрочка, не отображаются в списке льготников. Это может быть связано с тем, что компания ошиблась при предоставлении данных, специалист поменял военкомат уже после подачи списков или же сменил работу, а новый работодатель ещё не успел подать списки.
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Анастасия Чинкова