Признали виновным: суд вынес приговор отцу сестёр Хачатурян

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Бутырский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении Михаила Хачатуряна, издевавшегося над своими дочерями. Мужчину обвиняли в насильственных действиях сексуального характера, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и изготовлении порнографии. На оглашении приговора присутствовала одна из его дочерей — Мария. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Решение суда может повлиять на ход дела трёх сестёр, которых обвиняют в убийстве отца в июле 2018 года. Следователи установили, что Михаил систематически издевался над дочерями, причинял им физические и психологические страдания. Изначально суд рассматривал эти обстоятельства как смягчающие, но после вину дочерей и отца начал рассматривать раздельно.
По предварительным данным, теперь дело сестёр Хачатурян могут прекратить, либо девушки могут получить оправдательный приговор, а их действия могут признать самообороной.
Окончательное решение по этому делу станет важным прецедентом в судебной практике при рассмотрении дел о домашнем насилии: суд впервые даст оценку действиям всех участников процесса — и преступника, и пострадавших.
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По предварительным данным, теперь дело сестёр Хачатурян могут прекратить, либо девушки могут получить оправдательный приговор, а их действия могут признать самообороной.
Окончательное решение по этому делу станет важным прецедентом в судебной практике при рассмотрении дел о домашнем насилии: суд впервые даст оценку действиям всех участников процесса — и преступника, и пострадавших.
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Анастасия Чубина