В России поддержали идею реестра самозапрета на азартные игры

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Федеральная налоговая служба (ФНС) поддержала инициативу создания реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.
Идея предполагает добровольное внесение граждан в реестр на срок от трех месяцев до пожизненного запрета, а также автоматическое включение лиц с долгами по налогам, кредитам и штрафам, просроченными более чем на три месяца.
В ФНС отметили, что для проверки задолженностей можно использовать систему межведомственного электронного взаимодействия и ГИС ГМП, где хранятся данные о платежах. Ответственность за регулирование азартных игр остается за Минфином.
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«Идея создания реестра «Стопзарт» — важный шаг в защите граждан от рисков игровой зависимости и финансовых потерь», — пояснил он.Автоматическое добавление должников создаст дополнительный барьер для тех, кто находится в сложной экономической ситуации. Парламентарий выразил готовность работать над реализацией проекта при участии профильных ведомств.
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