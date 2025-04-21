Юрист прокомментировал предложение Госдумы защитить россиян от несуществующих профессий

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Мониторинг и предупреждения — единственное, что может делать Минтруд РФ в борьбе с несуществующими профессиями. Об этом заявил заслуженный юрист России, профессор Иван Соловьев, комментируя призыв депутата Госдумы Татьяны Буцкой создать меры защиты россиян от представителей несуществующих профессий. По его мнению, уберечь людей от обмана лучше всего смогут только они сами.
«Ни один Минтруд, ни один депутат не заставит человека быть бдительным и включать голову, когда он даже по чьему-то совету пользуется услугами непонятных людей, бабок, знахарок и сомнительных специалистов, гуру. И здесь, наверное, нужно работать вот с этой готовностью людей, так сказать, вручить свою жизнь и здоровье непонятным людям, непроверенным, неподтвержденным», — отметил юрист в беседе с RT.Тем временем президент межрегиональной Общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин прокомментировал другое решение, согласно которому с 1 сентября 2025 года средний медперсонал сможет временно замещать участковых врачей, педиатров, терапевтов и акушеров-гинекологов при их отсутствии. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт заявил, что основная проблема нехватки рабочего времени врача связана с большими объемами бумажной работы и выполнением несвойственных медику функций.
Он обратил внимание, что среднего медицинского персонала в России не хватает даже сильнее, чем врачей. В связи с этим Гальперин задался вопросом, откуда будут брать специалистов, которые будут выполнять врачебную работу.
«Данное решение о порядке возложения отдельных функций лечащего врача на фельдшера и акушера — это логическое продолжение реформы здравоохранения, которую мы наблюдаем последние 15 лет и из-за которой у нас и возник критический дефицит медицинских работников», — считает эксперт.Читайте также:
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