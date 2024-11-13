Блиновская будет жить на 20 тысяч в месяц: что ждет признанную банкротом «королеву марафонов» и кому отойдут ее миллиарды

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Объявление Блиновской банкротом
Адвокаты Блиновской пытались снять арест с её недвижимости, чтобы продать её и погасить долги, однако процесс оказался слишком долгим. В итоге единственным выходом стало официальное объявление о банкротстве. После этого всё имущество и счета Блиновской будут переданы финансовому управляющему, который займётся их продажей для погашения долгов. Обычно управляющий пытается договориться с кредиторами о реструктуризации задолженности, но в данном случае Блиновская должна деньги государству, что делает такие переговоры невозможными. Известно, что у неё остался дом в Подмосковье, который находится в ипотеке.
Финансовый управляющий получит полгода на продажу имущества. Если он не успеет выполнить задачу в установленный срок, ему придётся обращаться в суд за отсрочкой. Интересно, что на торги могут быть выставлены даже ювелирные украшения Блиновской или бытовая техника, хотя ранее они не фигурировали в деле об аресте имущества. При этом Блиновская имеет право попросить оставить вещи, которые не принесут значительной выручки или стоят менее 10 тысяч рублей.
Тем не менее, Блиновскую не оставят совсем без средств. Согласно закону, управляющий обязан переводить банкроту средства от продажи имущества в размере прожиточного минимума. Блиновская проживала в подмосковном коттеджном поселке, поэтому с учетом прожиточного минимума в регионе ей полагается 19 943 рубля в месяц, а с начала следующего года — 21 039 рублей, поскольку этот показатель будет проиндексирован.
«Шиковала, а теперь будет жить на 20 тысяч в месяц», «Королева прожиточного минимума», «Не надо было закатывать вечеринку во время домашнего ареста, была бы сейчас с детьми», — сокрушаются подписчики Блиновской.
Долги Блиновской
Сумма задолженности Елены Блиновской перед налоговыми органами составляет около 1,2 миллиарда рублей, из которых полмиллиарда — это пени. Конкурсный управляющий займется продажей автопарка, который включает в себя премиальные автомобили, такие как Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler, Mitsubishi Outlander, а также мотоцикл Harley Davidson, снегоболотоход, моторную лодку и гидроцикл. При этом в законе предусмотрены возможности сохранить часть автомобилей, если они используются в деятельности какой-либо компании — такие имеются как у Блиновской, так и у её супруга.
Имущество Блиновских
Кроме того, у супругов есть в собственности 21 объект недвижимости: дома, квартиры и земельные участки. Одну из квартир удалось продать за 70 миллионов рублей для погашения долга. Дом в поселке «Миллениум парк», где проживали супруги, первоначально планировалось продать за 920 миллионов рублей. Однако из-за залога у банка и следственных действий против владельцев цена была снижена до 600 миллионов рублей.
Суд также наложил арест на деньги семьи, включая 46 миллионов рублей и 292 тысячи долларов наличными, а также на более чем пятьдесят расчетных и банковских счетов. Адвокаты Блиновской утверждали, что всё имущество оценивается в 64 миллиарда рублей, и, если бы не арест, долги могли бы быть погашены.
Елена Блиновская с супругом Алексеем Блиновским (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Задержание и арест «королевы марафонов»
В апреле 2023 года «королеву марафонов» задержали в Смоленской области, когда персональный водитель на престижном Mercedes вёз её в Беларусь. Следствие установило, что Блиновская выстроила свою империю марафонов желаний так, чтобы уклоняться от уплаты налогов. Несмотря на доходы в миллиарды рублей, супруги Блиновские создавали фиктивные юридические лица и оформляли деньги на родственное ИП, что позволяло им избегать налоговых обязательств.
Сначала Блиновскую отправили под домашний арест, но затем в сеть попали фотографии с вечеринки, на которой присутствовали свидетели по делу. В результате её перевели в СИЗО №6 «Печатники». Супруг Елены Алексей Блиновский уехал на СВО, но и там оказался вовлечён в скандал. На фронте он познакомился с известным адвокатом Эльманом Пашаевым, который предложил ему помощь в прекращении уголовного преследования — Блиновский проходит как пособник в деле своей жены Елены. Однако оказать юридическую помощь Блиновскому знаменитому адвокату так и не удалось.
В настоящее время «королеву марафонов» обвиняют по трём уголовным статьям: уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и неправомерный оборот денежных средств.
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