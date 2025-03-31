Признанный иноагентом Дмитрий Быков* закрыл ИП в России

Установка энергосберегающих ламп может в четыре раза снизить расходы на электроэнергию для тех, кто хочет сэкономить на коммунальных услугах. Об этом и других способах экономии рассказал замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.