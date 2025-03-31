Признанный иноагентом Дмитрий Быков* закрыл ИП в России

Дмитрий Быков* (Фото: Instagram**/dmi_bykov)
Признанный иноагентом в России писатель Дмитрий Быков* закрыл свое дело, подав заявление в налоговую. Как указал Telegram-канал Mash, мужчина ликвидировал свое юрлицо, участвовавшее в тендерах на собственные выступления в московских театрах и других городах страны.
Дмитрия Быкова* внесли в перечень иноагентов в июле 2022 года. На Украине писатель внесен в список экстремистской организации «Миротворец». В 2019 году высказывания Быкова* проверяли по статье о реабилитации нацизма. Тогда он говорил о намерениях подготовить биографию генерала Власова для ЖЗЛ и о том, что Великую Отечественную войну можно рассматривать, как продолжение Гражданской.
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