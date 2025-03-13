Шутки о РФ, смертельная драка и суд с историком-расчленителем: куда пропал Евгений Понасенков*?

Евгений Понасенков* (Фото: ВКонтакте @evgenyponasenkov)
Историк и блогер Евгений Понасенков* начал проводить концерты за границей. Как проходят его выступления, где он сейчас находится и почему исчез, читайте в материале «Радио 1».
Шутки о РФПо информации Telegram-канала «Редакция ШМЕЛЬ», после введения закона, запрещающего покупку рекламы у иностранных агентов, Евгений Понасенков* начал искать новые способы заработка.
В частности, ресурс опубликовал видео с его выступления на Кипре, где он шутил о России.
«Иноагент проводит концерты за границей (в этот раз на Кипре), демонстрируя свои таланты и обсуждая актуальные темы, связанные с Россией. Во время общения с залом Понасенков сообщил, что за значительную сумму проведет ужин с самыми преданными поклонниками», — говорится в сообщении Telegram-канала.
Также источник отметил, что перед началом концерта Понасенков* с иронией спросил у зрителей, есть ли среди них представители силовых структур.
Понасенков* в своем посте в соцсетях выразил уверенность в грядущих негативных событиях. На это сообщение отреагировала фотомодель Алена Водонаева, написав: «Спасибо, маэстро, очень обнадеживает».
Евгений Понасенков* (Фото: ВКонтакте @evgenyponasenkov)
Драка с участием Понасенкова*7 июня в центре Москвы разразился трагический инцидент, когда Понасенков* и его друг Рамис Зарипов столкнулись с 55-летним Олегом Дибровым. По словам Понасенкова*, Дибров начал проявлять агрессию, не давая им пройти. В ответ на это Зарипов оттолкнул мужчину, что привело к его падению и серьезной травме.
Дибров был срочно госпитализирован, и врачи сделали все возможное, чтобы стабилизировать его состояние, однако через несколько дней он скончался, так и не придя в сознание. В отношении Зарипова изначально было возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Однако, согласно информации Telegram-канала Baza, в конце декабря 2023 года обвинение было переквалифицировано на часть первую статьи 109 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье составляет два года лишения свободы. Судебное разбирательство по этому делу ожидается в ближайшее время.
Почему Понасенков* судился с историком-расчленителем СоколовымВ начале декабря прошлого года стало известно о знаковом судебном решении: блогер и историк Понасенков* одержал победу над Олегом Соколовым, известным своим ужасным преступлением — убийством и расчленением аспирантки Анастасии Ещенко. Суд обязал Соколова выплатить Понасенкову* 320 тысяч рублей за присвоение его научных трудов.
По информации источников, блогер подал иск против бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета, обвинив его в краже своих идей и концепций. Как сообщает пресса, Понасенков* остался удовлетворён решением суда, а его адвокаты уверены, что выплаты будут производиться ежемесячно из пенсии Соколова и его заработка в местах лишения свободы, если он найдет работу.
Стоит отметить, что это не первый судебный процесс между ними: ранее Понасенков* уже дважды выигрывал суды против Соколова, который на протяжении долгого времени отрицал все обвинения, выдвинутые блогером. Более того, Соколов даже утверждал, что действия Понасенкова* стали для него «психотравмирующим» фактором, который якобы толкнул его на страшный поступок.
Евгений Понасенков* (Фото: ВКонтакте @evgenyponasenkov)
Понасенков стал иноагентомВ ноябре 2023 года суд повторно отказал в исключении историка Понасенкова* из реестра иностранных агентов. Представитель Минюста заявил, что он записал более 30 видео о «превосходстве западной цивилизации».
В иске Понасенков* утверждал, что его поездки за границу не нарушают законы. На слушании отмечалось, что в его роликах он сравнивал Россию с европейскими странами, а также участвовали другие иноагенты. Ранее, в апреле 2023 года, Понасенков* уже обращался с просьбой снять статус иноагента, но суд отказал без объяснений.
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* внесен Минюстом России в реестр иноагентов.
Дарья Осипова